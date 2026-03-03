11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр - МИД

11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр из-за участия российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Уже 11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр, которые вскоре стартуют в Италии, из-за присутствия россиян и белорусов, которых Международный паралимпийский комитет допустил к соревнованиям с их флагами и гимнами

Министр Андрей Сибига отметил, что "благодарен Немецкому паралимпийскому комитету за его четкое, ценностное решение не участвовать в Параде Наций на церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2026 года".

Я также благодарю государственного министра спорта и волонтерства Германии Кристиану Шендерляйн за решение не участвовать в церемонии, а также за четкую поддержку этой линии Федеральным правительством. Германия демонстрирует принципиальное лидерство и берет на себя ответственность, играя сильную лидирующую роль в европейском спорте. Достоинство не может быть предметом переговоров

По его словам, уже 11 стран и ЕС приняли единственное морально правильное решение бойкотировать церемонию открытия, на которой будут развеваться окровавленные российские и белорусские флаги. Мы благодарим всех их и призываем всех остальных присоединиться.

Финляндия объявила политический бойкот церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что официально обратился к президенту Международного олимпийского комитета Пани Кирсти Ковентри и к президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу из-за решений, противоречащих ценностям Олимпийского и Паралимпийского движения.

Разрешать символику россии и беларуси, пока военные страны-агрессора пытают и убивают, - это не нейтралитет, а моральное соучастие в замалчивании преступлений. И именно на этом фоне особенно циничными выглядят последние решения комитета. Дисквалификация Владислава Гераскевича за почтение памяти погибших украинских спортсменов — это наказание за человечность. То есть с одной стороны мы "наказываем" человека за уважение, а с другой стороны - позволяем государству-агрессору выставлять свои флаги и гимны на международной арене