11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр - МИД

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 7352 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 13718 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45 • 15943 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 21743 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 27723 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 21166 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 20086 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23148 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33764 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 111285 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
83%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 17662 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 24115 просмотра
Более трети рейсов на Ближний Восток снова отменены, в регионе застряли десятки тысяч человек3 марта, 13:42 • 6982 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 11071 просмотра
На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сынаPhoto3 марта, 14:54 • 11340 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 24126 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 56023 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 57708 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 111285 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 73852 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Урсула фон дер Ляйен
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto17:13 • 5470 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 11078 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 17672 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 33778 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 40681 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр - МИД

Киев • УНН

 • 10 просмотра

11 стран и ЕС решили бойкотировать открытие Паралимпийских игр в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов с их флагами и гимнами.

11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр - МИД

11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр из-за участия российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Уже 11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр, которые вскоре стартуют в Италии, из-за присутствия россиян и белорусов, которых Международный паралимпийский комитет допустил к соревнованиям с их флагами и гимнами

- говорится в сообщении.

Министр Андрей Сибига отметил, что "благодарен Немецкому паралимпийскому комитету за его четкое, ценностное решение не участвовать в Параде Наций на церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2026 года".

Я также благодарю государственного министра спорта и волонтерства Германии Кристиану Шендерляйн за решение не участвовать в церемонии, а также за четкую поддержку этой линии Федеральным правительством. Германия демонстрирует принципиальное лидерство и берет на себя ответственность, играя сильную лидирующую роль в европейском спорте. Достоинство не может быть предметом переговоров

- добавил министр.

По его словам, уже 11 стран и ЕС приняли единственное морально правильное решение бойкотировать церемонию открытия, на которой будут развеваться окровавленные российские и белорусские флаги. Мы благодарим всех их и призываем всех остальных присоединиться.

Финляндия объявила политический бойкот церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов24.02.26, 20:11 • 4137 просмотров

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что официально обратился к президенту Международного олимпийского комитета Пани Кирсти Ковентри и к президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу из-за решений, противоречащих ценностям Олимпийского и Паралимпийского движения.

Разрешать символику россии и беларуси, пока военные страны-агрессора пытают и убивают, - это не нейтралитет, а моральное соучастие в замалчивании преступлений. И именно на этом фоне особенно циничными выглядят последние решения комитета. Дисквалификация Владислава Гераскевича за почтение памяти погибших украинских спортсменов — это наказание за человечность. То есть с одной стороны мы "наказываем" человека за уважение, а с другой стороны - позволяем государству-агрессору выставлять свои флаги и гимны на международной арене

- отметил Лубинец.

Напомним

Сборная Украины окончательно сформировала заявку на Паралимпийские игры-2026, завоевав 25 лицензий, что является лучшим показателем в истории. 35 атлетов будут соревноваться в четырех видах спорта, включая девять дебютантов.

Павел Башинский

СпортНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Верховная Рада
Европейский Союз
Италия
Германия
Украина