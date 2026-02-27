Україна рекордним складом виступить на Паралімпійських іграх-2026 - список учасників

Збірна України сформувала остаточну заявку на Паралімпійські ігри-2026 у Мілані-Кортіні. Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України, передає УНН.

Збірна України сформувала остаточну заявку на Паралімпійські ігри-2026 у Мілані-Кортіні. Усього "синьо-жовті" вибороли 25 ліцензій на Паралімпійські ігри-2026. Представлятимуть Україну 35 атлетів - 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що змагатися українці будуть у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.

У комітеті також зазначили, що 25 ліцензій - найкращий показник в історії України на рівні Паралімпійських ігор.

Досі найбільше представництво збірна мала на Паралімпіаді-2014, коли країну представляли 23 атлети у трьох видах спорту. Україна буде представлена у гірськолижному спорті вперше з 2014 року, а в сноубордингу - вперше з 2018-го. За паралімпійський подіум змагатимуться два дебютанти: блогер та автор YouTube-каналу "Однією правою" Владислав Хільченко у сноубордингу та гірськолижник Максим Гелюта - заявили в комітеті.

Загалом у складі України дев'ять дебютантів Паралімпійських ігор-2026. Окрім Гелюти і Хільченка - сім лижників та біатлоністів: Дмитро Середа, Григорій Шимко, Романа Лобашева, Ілона Казік, Олександра Даниленко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук. Зокрема, Лобашева дебютувала на міжнародному рівні лише у 2025-му, також займалася легкою атлетикою.

Найдосвідченішими паралімпійцями у складі збірної України є Олександра Кононова, Григорій Вовчинський і Оксана Шишкова, які змагалися ще у Ванкувері-2010.

У складі "синьо-жовтих" на зимову Паралімпіаду присутні також і призер літніх змагань Парижа-2024 - Павло Баль, що виграв історичну медаль України у шосейній гонці з гендбайку. На зимовій Паралімпіаді Баль дебютував у Пекіні-2022, де його найкращим результатом стало шосте місце в біатлонній гонці на середній дистанції (10 км).

У заявці національної команди на Паралімпіаду також один учасник зимової Олімпіади-2026 - гайд Дмитро Драгун.

Склад збірної України на зимову Паралімпіаду-2026:

пара лижні перегони і пара біатлон (з ураженнями опорно-рухового апарату) - Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафим Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук;

пара лижні перегони і пара біатлон (з порушеннями зору) - Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук; Романа Любашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко;

спортсмени-лідери: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна;

пара гірськолижний спорт: Максим Гелюта;

пара сноубординг: Владислав Хільченко;

Нагадаємо

Україна не бойкотуватиме Паралімпіаду-2026, українські паралімпійці змагатимуться. Рішення щодо участі в церемонії відкриття оголосять пізніше.