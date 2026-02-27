Украина выступит на Паралимпийских играх-2026 рекордным составом - список участников

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 930 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 3986 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 16489 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 20199 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 29540 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 46914 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 42766 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37825 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32376 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52370 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
74%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине27 февраля, 05:43 • 14825 просмотра
Стандарт безбарьерного языка появится в Украине - Зеленская27 февраля, 06:53 • 7036 просмотра
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ10:09 • 6146 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела11:04 • 5068 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 11114 просмотра
публикации
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 2738 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 4088 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 11231 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 16489 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 20199 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Запорожье
Словакия
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 19323 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 50038 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 59596 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 61812 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 63400 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Google Play
Таймс

Украина выступит на Паралимпийских играх-2026 рекордным составом - список участников

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Сборная Украины окончательно сформировала заявку на Паралимпийские игры-2026, завоевав 25 лицензий, что является лучшим показателем в истории. 35 атлетов будут соревноваться в четырех видах спорта, включая девять дебютантов.

Украина выступит на Паралимпийских играх-2026 рекордным составом - список участников

Сборная Украины сформировала окончательную заявку на Паралимпийские игры-2026 в Милане-Кортине. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины, передает УНН.

Сборная Украины сформировала окончательную заявку на Паралимпийские игры-2026 в Милане-Кортине. Всего "сине-желтые" завоевали 25 лицензий на Паралимпийские игры-2026. Представлять Украину будут 35 атлетов - 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов

- говорится в сообщении.

Сообщается, что соревноваться украинцы будут в четырех видах спорта: парабиатлоне, паралыжных гонках, парагорнолыжном спорте и парасноубординге.

В комитете также отметили, что 25 лицензий - лучший показатель в истории Украины на уровне Паралимпийских игр.

До сих пор наибольшее представительство сборная имела на Паралимпиаде-2014, когда страну представляли 23 атлета в трех видах спорта. Украина будет представлена в горнолыжном спорте впервые с 2014 года, а в сноубординге - впервые с 2018-го. За паралимпийский подиум будут соревноваться два дебютанта: блогер и автор YouTube-канала "Одной правой" Владислав Хильченко в сноубординге и горнолыжник Максим Гелюта

- заявили в комитете.

Всего в составе Украины девять дебютантов Паралимпийских игр-2026. Кроме Гелюты и Хильченко - семь лыжников и биатлонистов: Дмитрий Середа, Григорий Шимко, Романа Лобашева, Илона Казик, Александра Даниленко, Максим Мурашковский, Игорь Кравчук. В частности, Лобашева дебютировала на международном уровне только в 2025-м, также занималась легкой атлетикой.

Самыми опытными паралимпийцами в составе сборной Украины являются Александра Кононова, Григорий Вовчинский и Оксана Шишкова, которые соревновались еще в Ванкувере-2010.

В составе "сине-желтых" на зимнюю Паралимпиаду присутствует также и призер летних соревнований Парижа-2024 - Павел Баль, выигравший историческую медаль Украины в шоссейной гонке с хендбайком. На зимней Паралимпиаде Баль дебютировал в Пекине-2022, где его лучшим результатом стало шестое место в биатлонной гонке на средней дистанции (10 км).

В заявке национальной команды на Паралимпиаду также один участник зимней Олимпиады-2026 - гайд Дмитрий Драгун.

Состав сборной Украины на зимнюю Паралимпиаду-2026:

  • пара лыжные гонки и пара биатлон (с поражениями опорно-двигательного аппарата) - Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк, Серафим Драгун, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Тарас Радь, Григорий Шимко, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Богдана Конашук;
    • пара лыжные гонки и пара биатлон (с нарушениями зрения) - Александр Казик, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский, Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Игорь Кравчук; Романа Любашева, Илона Казик, Оксана Шишкова, Александра Даниленко;
      • спортсмены-лидеры: Сергей Кучерявый, Дмитрий Драгун, Артем Казарян, Александр Мукшин, Александр Никонович, Андрей Доценко, Виталий Труш, Никита Стахурский, Дарья Ковалева, Анастасия Шабалдина;
        • пара горнолыжный спорт: Максим Гелюта;
          • пара сноубординг: Владислав Хильченко;

            Напомним

            Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду-2026, украинские паралимпийцы будут соревноваться. Решение об участии в церемонии открытия объявят позже.

            Павел Башинский

            Спорт
            Социальная сеть
            Блогеры
            Украина