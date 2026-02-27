Украина выступит на Паралимпийских играх-2026 рекордным составом - список участников

Сборная Украины сформировала окончательную заявку на Паралимпийские игры-2026 в Милане-Кортине. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины, передает УНН.

Сборная Украины сформировала окончательную заявку на Паралимпийские игры-2026 в Милане-Кортине. Всего "сине-желтые" завоевали 25 лицензий на Паралимпийские игры-2026. Представлять Украину будут 35 атлетов - 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов - говорится в сообщении.

Сообщается, что соревноваться украинцы будут в четырех видах спорта: парабиатлоне, паралыжных гонках, парагорнолыжном спорте и парасноубординге.

В комитете также отметили, что 25 лицензий - лучший показатель в истории Украины на уровне Паралимпийских игр.

До сих пор наибольшее представительство сборная имела на Паралимпиаде-2014, когда страну представляли 23 атлета в трех видах спорта. Украина будет представлена в горнолыжном спорте впервые с 2014 года, а в сноубординге - впервые с 2018-го. За паралимпийский подиум будут соревноваться два дебютанта: блогер и автор YouTube-канала "Одной правой" Владислав Хильченко в сноубординге и горнолыжник Максим Гелюта - заявили в комитете.

Всего в составе Украины девять дебютантов Паралимпийских игр-2026. Кроме Гелюты и Хильченко - семь лыжников и биатлонистов: Дмитрий Середа, Григорий Шимко, Романа Лобашева, Илона Казик, Александра Даниленко, Максим Мурашковский, Игорь Кравчук. В частности, Лобашева дебютировала на международном уровне только в 2025-м, также занималась легкой атлетикой.

Самыми опытными паралимпийцами в составе сборной Украины являются Александра Кононова, Григорий Вовчинский и Оксана Шишкова, которые соревновались еще в Ванкувере-2010.

В составе "сине-желтых" на зимнюю Паралимпиаду присутствует также и призер летних соревнований Парижа-2024 - Павел Баль, выигравший историческую медаль Украины в шоссейной гонке с хендбайком. На зимней Паралимпиаде Баль дебютировал в Пекине-2022, где его лучшим результатом стало шестое место в биатлонной гонке на средней дистанции (10 км).

В заявке национальной команды на Паралимпиаду также один участник зимней Олимпиады-2026 - гайд Дмитрий Драгун.

Состав сборной Украины на зимнюю Паралимпиаду-2026:

пара лыжные гонки и пара биатлон (с поражениями опорно-двигательного аппарата) - Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк, Серафим Драгун, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Тарас Радь, Григорий Шимко, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Богдана Конашук;

пара лыжные гонки и пара биатлон (с нарушениями зрения) - Александр Казик, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский, Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Игорь Кравчук; Романа Любашева, Илона Казик, Оксана Шишкова, Александра Даниленко;

спортсмены-лидеры: Сергей Кучерявый, Дмитрий Драгун, Артем Казарян, Александр Мукшин, Александр Никонович, Андрей Доценко, Виталий Труш, Никита Стахурский, Дарья Ковалева, Анастасия Шабалдина;

пара горнолыжный спорт: Максим Гелюта;

пара сноубординг: Владислав Хильченко;

Напомним

Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду-2026, украинские паралимпийцы будут соревноваться. Решение об участии в церемонии открытия объявят позже.