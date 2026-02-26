$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 18897 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 34374 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
25 лютого, 18:05 • 30797 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 28459 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 24217 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 18821 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 39845 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19470 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18552 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф

Київ • УНН

 • 190 перегляди

ГУР МО та ЦПД РНБО оприлюднили інформацію про десятьох російських публічних осіб, які підтримують агресію рф проти України. Ці дані доступні на порталі War&Sanctions у розділі "Рупори кремля".

Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф
Фото: ГУР МО України

Головне управління розвідки Міністерства оборони та Центр протидії дезінформації РНБО України опублікували інформацію про десятьох російських публічних осіб, які публічно підтримують збройну агресію рф проти України та виправдовують російську окупацію українських територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР МО.

Деталі

Вся інформація доступна в розділі "Рупори кремля" порталу War&Sanctions: там йдеться про артистів, журналістів, письменників і медіадіячів, які системно просувають наративи кремля, легітимізують воєнні злочини та співпрацюють із правлячим режимом рф і окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях України.

Серед фігурантів порталу є наступні особи:

  • сергій міхеєв - російський політолог, радіо- і телеведучий, член центральної ради партії “справєдлівая росія”. У публічних виступах заперечує право України на існування, наголошуючи, що вздовж кордону з рф “має бути випалена земля, мертва зона”, а місто Суми “має бути стерте з лиця землі”;
    • максим калашніков (володимир кучеренко) - журналіст, письменник, продюсер YouTube-каналу “Рой ТВ”, член ізборського клубу та автор антиукраїнських книг, зокрема “Независимая Украина: Крах проекта”. У своїх творах систематично закликає до ліквідації української незалежності;
      • роман антоновський - блогер, письменник, пропагандист телеканалу “царьград”, автор телеграм-каналу “сини монархії”, який просуває концепцію “русского міра” та виправдовує анексію українських територій. У книзі “Альфа-самец. Мочи их, президент!” позиціонує путіна як “супергероя” та “рятівника імперії”.

        Наразі база даних "Рупори кремля" порталу War&Sanctions налічує інформацію про 176 російських пропагандистів.

        Нагадаємо

        Головне управління розвідки Міноборони і Центр протидії дезінформації РНБО України опублікували інформацію про російських пропагандистів, які підтримали війну та окупацію українських територій. Серед них - актори, співаки, артисти театру та балету, продюсери, композитори та громадські діячі.

        Євген Устименко

