Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф
Київ • УНН
ГУР МО та ЦПД РНБО оприлюднили інформацію про десятьох російських публічних осіб, які підтримують агресію рф проти України. Ці дані доступні на порталі War&Sanctions у розділі "Рупори кремля".
Головне управління розвідки Міністерства оборони та Центр протидії дезінформації РНБО України опублікували інформацію про десятьох російських публічних осіб, які публічно підтримують збройну агресію рф проти України та виправдовують російську окупацію українських територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР МО.
Деталі
Вся інформація доступна в розділі "Рупори кремля" порталу War&Sanctions: там йдеться про артистів, журналістів, письменників і медіадіячів, які системно просувають наративи кремля, легітимізують воєнні злочини та співпрацюють із правлячим режимом рф і окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях України.
Серед фігурантів порталу є наступні особи:
- сергій міхеєв - російський політолог, радіо- і телеведучий, член центральної ради партії “справєдлівая росія”. У публічних
виступах заперечує право України на існування, наголошуючи, що вздовж кордону з рф “має бути випалена земля, мертва зона”, а місто Суми “має бути стерте з лиця землі”;
- максим калашніков (володимир кучеренко) - журналіст, письменник, продюсер YouTube-каналу “Рой ТВ”, член ізборського клубу та автор антиукраїнських книг, зокрема “Независимая Украина: Крах проекта”. У своїх творах систематично закликає до ліквідації української незалежності;
- роман антоновський - блогер, письменник, пропагандист телеканалу “царьград”, автор телеграм-каналу “сини монархії”, який просуває концепцію “русского міра” та виправдовує анексію українських територій. У книзі “Альфа-самец. Мочи их, президент!” позиціонує путіна як “супергероя” та “рятівника імперії”.
Наразі база даних "Рупори кремля" порталу War&Sanctions налічує інформацію про 176 російських пропагандистів.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міноборони і Центр протидії дезінформації РНБО України опублікували інформацію про російських пропагандистів, які підтримали війну та окупацію українських територій. Серед них - актори, співаки, артисти театру та балету, продюсери, композитори та громадські діячі.