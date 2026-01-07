безруков, циганова, пєвцов і не лише: ГУР та РНБО оприлюднили список російських пропагандистів, що підтримують війну

Фото: ГУР МО України

Головне управління розвідки Міноборони і Центр протидії дезінформації РНБО України опублікували інформацію про російських пропагандистів, які підтримали війну та окупацію українських територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Інформація опублікована в розділі "Рупори кремля" порталу "War&Sanctions". Йдеться про 11 російських публічних осіб. Це відомі актори, співаки, артисти театру та балету, продюсери та композитори - всі вони підтримують путінський режим, війну проти України та окупацію українських територій.

Серед них:

сєргєй бєзруков - російський актор, режисер, кінопродюсер та співак, який входить до складу “агітбригад”, створених для виступів на ТОТ України з метою “підтримки бойового духу”російських військових, що беруть участь у війні;

вікторія циганова - російська співачка, акторка та композиторка, виконавиця пісні “Вагнер”, що стала неофіційним гімном ПВК “Вагнер”, а також пісні “Труба”, присвяченої одній з операцій російської армії в Україні.

Також у цей список увійшла єкатеріна мізуліна, член громадської палати рф, директорка "Ліги безпечного інтернету", що виступає за обмеження свободи слова в рф, активно захищає та просуває російські пропагандистські наративи та дезінформацію щодо війни проти України.

Крім них у даному списку фігурують гуморист євген петросян, артист балету микола цискарідзе, актор театру, кіно і телебачення, депутат держдуми дмитро пєвцов (відомий за роллю в серіалі "бандитський петербург" - ред.) тощо.

Наразі у розділі "Рупори кремля" нараховується інформація щодо 161 російського пропагандиста, який виправдовує агресію та воєнні злочини рф проти України.

Їхні голоси, будь-яка діяльність та активність має бути забороненою в цивілізованому світі - зазначили в ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також Міністерство молоді і спорту України опублікували дані російських спортсменів, які, попри підтримку війни, претендують на участь в Олімпійських іграх 2026 року.