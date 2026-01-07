$42.560.14
Ексклюзив
11:31 • 2536 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 10675 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 11656 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 12371 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 12840 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 28176 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 50946 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 139827 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 216500 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 83213 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
безруков, циганова, пєвцов і не лише: ГУР та РНБО оприлюднили список російських пропагандистів, що підтримують війну

Київ • УНН

 • 42 перегляди

ГУР Міноборони та Центр протидії дезінформації РНБО опублікували інформацію про 11 російських публічних осіб, які підтримали війну та окупацію українських територій. Серед них - актори, співаки, артисти театру та балету, продюсери, композитори та громадські діячі.

безруков, циганова, пєвцов і не лише: ГУР та РНБО оприлюднили список російських пропагандистів, що підтримують війну
Фото: ГУР МО України

Головне управління розвідки Міноборони і Центр протидії дезінформації РНБО України опублікували інформацію про російських пропагандистів, які підтримали війну та окупацію українських територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Нагадаємо

Інформація опублікована в розділі "Рупори кремля" порталу "War&Sanctions". Йдеться про 11 російських публічних осіб. Це відомі актори, співаки, артисти театру та балету, продюсери та композитори - всі вони підтримують путінський режим, війну проти України та окупацію українських територій.

Серед них:

  • сєргєй бєзруков - російський актор, режисер, кінопродюсер та співак, який входить до складу “агітбригад”, створених для виступів на ТОТ України з метою “підтримки бойового духу”російських військових, що беруть участь у війні;
    • вікторія циганова - російська співачка, акторка та композиторка, виконавиця пісні “Вагнер”, що стала неофіційним гімном ПВК “Вагнер”, а також пісні “Труба”, присвяченої одній з операцій російської армії в Україні.

      Також у цей список увійшла єкатеріна мізуліна, член громадської палати рф, директорка "Ліги безпечного інтернету", що виступає за обмеження свободи слова в рф, активно захищає та просуває російські пропагандистські наративи та дезінформацію щодо війни проти України.

      Крім них у даному списку фігурують гуморист євген петросян, артист балету микола цискарідзе, актор театру, кіно і телебачення, депутат держдуми дмитро пєвцов (відомий за роллю в серіалі "бандитський петербург" - ред.) тощо.

      Наразі у розділі "Рупори кремля" нараховується інформація щодо 161 російського пропагандиста, який виправдовує агресію та воєнні злочини рф проти України.

      Їхні голоси, будь-яка діяльність та активність має бути забороненою в цивілізованому світі

      - зазначили в ГУР.

      Нагадаємо

      Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також Міністерство молоді і спорту України опублікували дані російських спортсменів, які, попри підтримку війни, претендують на участь в Олімпійських іграх 2026 року.

      Євген Устименко

      СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
      російська пропаганда
      Музикант
      Режисер
      Війна в Україні
      Серіали
      Головне управління розвідки Міністерства оборони України
      Україна