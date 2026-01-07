$42.560.14
12:29 • 1406 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 6140 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 13158 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 14157 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 14212 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 14326 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29357 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 51804 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 142584 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 221277 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
безруков, цыганова, певцов и не только: ГУР и СНБО обнародовали список российских пропагандистов, поддерживающих войну

Киев • УНН

 • 936 просмотра

ГУР Минобороны и Центр противодействия дезинформации СНБО опубликовали информацию о 11 российских публичных лицах, поддержавших войну и оккупацию украинских территорий. Среди них - актеры, певцы, артисты театра и балета, продюсеры, композиторы и общественные деятели.

безруков, цыганова, певцов и не только: ГУР и СНБО обнародовали список российских пропагандистов, поддерживающих войну
Фото: ГУР МО Украины

Главное управление разведки Минобороны и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовали информацию о российских пропагандистах, поддержавших войну и оккупацию украинских территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Напомним

Информация опубликована в разделе "Рупоры кремля" портала "War&Sanctions". Речь идет об 11 российских публичных лицах. Это известные актеры, певцы, артисты театра и балета, продюсеры и композиторы – все они поддерживают путинский режим, войну против Украины и оккупацию украинских территорий.

Среди них:

  • сергей безруков – российский актер, режиссер, кинопродюсер и певец, входящий в состав “агитбригад”, созданных для выступлений на ВОТ Украины с целью “поддержки боевого духа” российских военных, участвующих в войне;
    • виктория цыганова – российская певица, актриса и композитор, исполнительница песни “Вагнер”, ставшей неофициальным гимном ЧВК “Вагнер”, а также песни “Труба”, посвященной одной из операций российской армии в Украине.

      Также в этот список вошла екатерина мизулина, член общественной палаты рф, директор "Лиги безопасного интернета", выступающая за ограничение свободы слова в рф, активно защищает и продвигает российские пропагандистские нарративы и дезинформацию о войне против Украины.

      Кроме них в данном списке фигурируют юморист евгений петросян, артист балета николай цискаридзе, актер театра, кино и телевидения, депутат госдумы дмитрий певцов (известный по роли в сериале "бандитский петербург" - ред.) и т.д.

      В настоящее время в разделе "Рупоры кремля" насчитывается информация о 161 российском пропагандисте, оправдывающем агрессию и военные преступления рф против Украины.

      Их голоса, любая деятельность и активность должны быть запрещены в цивилизованном мире

      - отметили в ГУР.

      Напомним

      Главное управление разведки Министерства обороны, а также Министерство молодежи и спорта Украины опубликовали данные российских спортсменов, которые, несмотря на поддержку войны, претендуют на участие в Олимпийских играх 2026 года.

      Евгений Устименко

      Война в Украине
      российская пропаганда
      Музыкант
      Режиссер
      Война в Украине
      Сериал
      Главное управление разведки Украины
      Украина