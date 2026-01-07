безруков, цыганова, певцов и не только: ГУР и СНБО обнародовали список российских пропагандистов, поддерживающих войну
Киев • УНН
ГУР Минобороны и Центр противодействия дезинформации СНБО опубликовали информацию о 11 российских публичных лицах, поддержавших войну и оккупацию украинских территорий. Среди них - актеры, певцы, артисты театра и балета, продюсеры, композиторы и общественные деятели.
Главное управление разведки Минобороны и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовали информацию о российских пропагандистах, поддержавших войну и оккупацию украинских территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.
Информация опубликована в разделе "Рупоры кремля" портала "War&Sanctions". Речь идет об 11 российских публичных лицах. Это известные актеры, певцы, артисты театра и балета, продюсеры и композиторы – все они поддерживают путинский режим, войну против Украины и оккупацию украинских территорий.
Среди них:
- сергей безруков – российский актер, режиссер, кинопродюсер и певец, входящий в состав “агитбригад”, созданных для выступлений на ВОТ Украины с целью “поддержки боевого духа” российских военных, участвующих в войне;
- виктория цыганова – российская певица, актриса и композитор, исполнительница песни “Вагнер”, ставшей неофициальным гимном ЧВК “Вагнер”, а также песни “Труба”, посвященной одной из операций российской армии в Украине.
Также в этот список вошла екатерина мизулина, член общественной палаты рф, директор "Лиги безопасного интернета", выступающая за ограничение свободы слова в рф, активно защищает и продвигает российские пропагандистские нарративы и дезинформацию о войне против Украины.
Кроме них в данном списке фигурируют юморист евгений петросян, артист балета николай цискаридзе, актер театра, кино и телевидения, депутат госдумы дмитрий певцов (известный по роли в сериале "бандитский петербург" - ред.) и т.д.
В настоящее время в разделе "Рупоры кремля" насчитывается информация о 161 российском пропагандисте, оправдывающем агрессию и военные преступления рф против Украины.
Их голоса, любая деятельность и активность должны быть запрещены в цивилизованном мире
Главное управление разведки Министерства обороны, а также Министерство молодежи и спорта Украины опубликовали данные российских спортсменов, которые, несмотря на поддержку войны, претендуют на участие в Олимпийских играх 2026 года.