10 грудня, 21:59 • 14404 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 29515 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 29042 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 31121 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 28030 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 25838 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 32129 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 22032 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 21047 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 35330 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
ГУР та Мінспорту України розкрили список російських спортсменів, які підтримують війну, але прагнуть на Олімпіаду-2026

Київ • УНН

 • 108 перегляди

ГУР та Мінспорту України оприлюднили дані понад 20 російських спортсменів, які підтримують війну та відвідували окуповані території, але претендують на участь в Олімпійських іграх 2026 року. Ці спортсмени представляють ЦСКА та росгвардію, а також активно допомагають військовим рф.

ГУР та Мінспорту України розкрили список російських спортсменів, які підтримують війну, але прагнуть на Олімпіаду-2026

Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також Міністерство молоді і спорту України опублікували дані російських спортсменів, які, попри підтримку війни, претендують на участь в Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Інформація опублікована у розділі "Чемпіони терору" порталу "War&Sanctions".

Йдеться про понад двадцять російських спортсменів, які представляють центральний спортивний клуб армії рф (ЦСКА) і росґвардію та відвідували тимчасово окуповані території України.

Попри це, вони претендують бути частиною світової спортивної спільноти та брати участь у міжнародних турнірах та змаганнях.

Цим спортсменами є:

  • прохорова варвара алєксандровна - активна учасниця міжнародних змагань світового масштабу, член збірної команди росії з лижоролерів та член збірної ЦСКА зі скі-альпінізму, має військове звання прапорщика збройних сил рф;
    • котмаков пьотр пєтровіч - російський шорт-трекіст, рядовий спортивної роти ЦСКА, у жовтні 2025 року допущений Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) до відбору на Олімпійські ігри 2026 року;
      • члени збірних команд росії з бобслею та скелетону, які є військовослужбовцями спортивних рот, представниками ЦСКА та росгвардії, відвідували тимчасово окупований Крим та претендують на участь у міжнародних змаганнях.

        Як зазначили в ГУР, ЦСКА на постійній основі надає активну допомогу військовим та ветеранам так званої "сво", закуповує та доставляє на фронт спеціальну техніку, FPV-дрони, генератори тощо, здійснює військово-патріотичне виховання дітей та молоді з ТОТ України, організовує і проводить спортивно-патріотичні заходи, сприяє поширенню російських наративів та впливу, зокрема у рамках проєкту Всесвітніх воєнних ігор.

        Крім того, спортсмени ЦСКА на міжнародних змаганнях фактично представляють збройні сили держави-агресора. Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі.

        росія використовує міжнародний спорт як "м’яку силу" за кордоном для поширення своїх наративів, виправдання війни та воєнних злочинів, легалізації окупації

        - йдеться в повідомленні ГУР.

        Євген Устименко

        Війна в УкраїніСпортПолітикаНовини Світу
        російська пропаганда
        Санкції
        Техніка
        Війна в Україні
        Міжнародний союз ковзанярів
        Головне управління розвідки Міністерства оборони України
        Крим
        Україна