ГУР та Мінспорту України розкрили список російських спортсменів, які підтримують війну, але прагнуть на Олімпіаду-2026
Київ • УНН
ГУР та Мінспорту України оприлюднили дані понад 20 російських спортсменів, які підтримують війну та відвідували окуповані території, але претендують на участь в Олімпійських іграх 2026 року. Ці спортсмени представляють ЦСКА та росгвардію, а також активно допомагають військовим рф.
Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також Міністерство молоді і спорту України опублікували дані російських спортсменів, які, попри підтримку війни, претендують на участь в Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.
Деталі
Інформація опублікована у розділі "Чемпіони терору" порталу "War&Sanctions".
Йдеться про понад двадцять російських спортсменів, які представляють центральний спортивний клуб армії рф (ЦСКА) і росґвардію та відвідували тимчасово окуповані території України.
Попри це, вони претендують бути частиною світової спортивної спільноти та брати участь у міжнародних турнірах та змаганнях.
Цим спортсменами є:
- прохорова варвара алєксандровна - активна учасниця міжнародних змагань світового масштабу, член збірної команди росії з
лижоролерів та член збірної ЦСКА зі скі-альпінізму, має військове звання
прапорщика збройних сил рф;
- котмаков пьотр пєтровіч - російський шорт-трекіст,
рядовий спортивної роти ЦСКА, у жовтні 2025 року допущений Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) до відбору на Олімпійські ігри 2026 року;
- члени збірних команд росії з бобслею та скелетону, які є військовослужбовцями спортивних рот, представниками ЦСКА та росгвардії, відвідували тимчасово окупований Крим та претендують на участь у міжнародних змаганнях.
Як зазначили в ГУР, ЦСКА на постійній основі надає активну допомогу військовим та ветеранам так званої "сво", закуповує та доставляє на фронт спеціальну техніку, FPV-дрони, генератори тощо, здійснює військово-патріотичне виховання дітей та молоді з ТОТ України, організовує і проводить спортивно-патріотичні заходи, сприяє поширенню російських наративів та впливу, зокрема у рамках проєкту Всесвітніх воєнних ігор.
Крім того, спортсмени ЦСКА на міжнародних змаганнях фактично представляють збройні сили держави-агресора. Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі.
росія використовує міжнародний спорт як "м’яку силу" за кордоном для поширення своїх наративів, виправдання війни та воєнних злочинів, легалізації окупації
