ГУР та Мінспорту України розкрили список російських спортсменів, які підтримують війну, але прагнуть на Олімпіаду-2026

Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також Міністерство молоді і спорту України опублікували дані російських спортсменів, які, попри підтримку війни, претендують на участь в Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Інформація опублікована у розділі "Чемпіони терору" порталу "War&Sanctions".

Йдеться про понад двадцять російських спортсменів, які представляють центральний спортивний клуб армії рф (ЦСКА) і росґвардію та відвідували тимчасово окуповані території України.

Попри це, вони претендують бути частиною світової спортивної спільноти та брати участь у міжнародних турнірах та змаганнях.

Цим спортсменами є:

Як зазначили в ГУР, ЦСКА на постійній основі надає активну допомогу військовим та ветеранам так званої "сво", закуповує та доставляє на фронт спеціальну техніку, FPV-дрони, генератори тощо, здійснює військово-патріотичне виховання дітей та молоді з ТОТ України, організовує і проводить спортивно-патріотичні заходи, сприяє поширенню російських наративів та впливу, зокрема у рамках проєкту Всесвітніх воєнних ігор.

Крім того, спортсмени ЦСКА на міжнародних змаганнях фактично представляють збройні сили держави-агресора. Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі.

росія використовує міжнародний спорт як "м’яку силу" за кордоном для поширення своїх наративів, виправдання війни та воєнних злочинів, легалізації окупації