ГУР и Минспорта Украины раскрыли список российских спортсменов, которые поддерживают войну, но стремятся на Олимпиаду-2026

Главное управление разведки Министерства обороны, а также Министерство молодежи и спорта Украины опубликовали данные российских спортсменов, которые, несмотря на поддержку войны, претендуют на участие в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Информация опубликована в разделе "Чемпионы террора" портала "War&Sanctions".

Речь идет о более чем двадцати российских спортсменах, которые представляют центральный спортивный клуб армии рф (ЦСКА) и росгвардию и посещали временно оккупированные территории Украины.

Несмотря на это, они претендуют быть частью мирового спортивного сообщества и участвовать в международных турнирах и соревнованиях.

Этими спортсменами являются:

Как отметили в ГУР, ЦСКА на постоянной основе оказывает активную помощь военным и ветеранам так называемой "сво", закупает и доставляет на фронт специальную технику, FPV-дроны, генераторы и т.д., осуществляет военно-патриотическое воспитание детей и молодежи из ТОТ Украины, организует и проводит спортивно-патриотические мероприятия, способствует распространению российских нарративов и влияния, в частности в рамках проекта Всемирных военных игр.

Кроме того, спортсмены ЦСКА на международных соревнованиях фактически представляют вооруженные силы государства-агрессора. Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе.

россия использует международный спорт как "мягкую силу" за рубежом для распространения своих нарративов, оправдания войны и военных преступлений, легализации оккупации