ГУР и Минспорта Украины раскрыли список российских спортсменов, которые поддерживают войну, но стремятся на Олимпиаду-2026

Киев • УНН

 • 116 просмотра

ГУР и Минспорта Украины обнародовали данные более 20 российских спортсменов, которые поддерживают войну и посещали оккупированные территории, но претендуют на участие в Олимпийских играх 2026 года. Эти спортсмены представляют ЦСКА и росгвардию, а также активно помогают военным рф.

ГУР и Минспорта Украины раскрыли список российских спортсменов, которые поддерживают войну, но стремятся на Олимпиаду-2026

Главное управление разведки Министерства обороны, а также Министерство молодежи и спорта Украины опубликовали данные российских спортсменов, которые, несмотря на поддержку войны, претендуют на участие в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Информация опубликована в разделе "Чемпионы террора" портала "War&Sanctions".

Речь идет о более чем двадцати российских спортсменах, которые представляют центральный спортивный клуб армии рф (ЦСКА) и росгвардию и посещали временно оккупированные территории Украины.

Несмотря на это, они претендуют быть частью мирового спортивного сообщества и участвовать в международных турнирах и соревнованиях.

Этими спортсменами являются:

  • прохорова варвара александровна - активная участница международных соревнований мирового масштаба, член сборной команды россии по лыжероллерам и член сборной ЦСКА по ски-альпинизму, имеет воинское звание прапорщика вооруженных сил рф;
    • котмаков петр петрович - российский шорт-трекист, рядовой спортивной роты ЦСКА, в октябре 2025 года допущен Международным союзом конькобежцев (ISU) к отбору на Олимпийские игры 2026 года;
      • члены сборных команд россии по бобслею и скелетону, которые являются военнослужащими спортивных рот, представителями ЦСКА и росгвардии, посещали временно оккупированный Крым и претендуют на участие в международных соревнованиях.

        Как отметили в ГУР, ЦСКА на постоянной основе оказывает активную помощь военным и ветеранам так называемой "сво", закупает и доставляет на фронт специальную технику, FPV-дроны, генераторы и т.д., осуществляет военно-патриотическое воспитание детей и молодежи из ТОТ Украины, организует и проводит спортивно-патриотические мероприятия, способствует распространению российских нарративов и влияния, в частности в рамках проекта Всемирных военных игр.

        Кроме того, спортсмены ЦСКА на международных соревнованиях фактически представляют вооруженные силы государства-агрессора. Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе.

        россия использует международный спорт как "мягкую силу" за рубежом для распространения своих нарративов, оправдания войны и военных преступлений, легализации оккупации

        - говорится в сообщении ГУР.

        Евгений Устименко

