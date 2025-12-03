ГУР раскрыло схему производства ракет "Искандер-М" и компании, которые до сих пор не под санкциями
Киев • УНН
ГУР МО Украины опубликовало данные о строении и предприятиях, производящих баллистические ракеты "Искандер-М". Выявлено 13 компаний-участников, которые до сих пор не находятся под санкциями.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о строении и предприятиях производственной кооперации российских баллистических ракет "Искандер-М". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.
Подробности
Информация опубликована в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions. Речь идет о строении, перечне компонентов и полусотне предприятий кооперации по производству баллистической ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Основным исполнителем государственных контрактов на разработку и производство ракет 9М723 является российское "конструкторское бюро машиностроения".
Производство ракет осуществляется на мощностях "Воткинского завода". Оба предприятия уже давно находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции, как и большинство других производителей компонентов баллистического "Искандера".
В то же время 13 из 49 обнародованных сегодня предприятий пока не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них:
- “завод имени морозова” - один из производителей твердотопливных зарядов для двигателей “искандеров”;
- компании “псб-технологии” и “пантес” – производители комплектов плат для “Кометы”, которую противник начал ставить в ракеты 9М723 на место ложных целей;
- “серпуховский завод “металлист” – производитель акселерометров для бесплатформенной инерциальной навигационной системы ракеты.
