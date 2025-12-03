$42.330.01
Эксклюзив
09:21
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 13636 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 23254 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 21349 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 33492 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 72095 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 48388 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 38897 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33906 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59590 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
публикации
Эксклюзивы
ГУР раскрыло схему производства ракет "Искандер-М" и компании, которые до сих пор не под санкциями

Киев • УНН

 2966 просмотра

ГУР МО Украины опубликовало данные о строении и предприятиях, производящих баллистические ракеты "Искандер-М". Выявлено 13 компаний-участников, которые до сих пор не находятся под санкциями.

ГУР раскрыло схему производства ракет "Искандер-М" и компании, которые до сих пор не под санкциями

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о строении и предприятиях производственной кооперации российских баллистических ракет "Искандер-М". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Подробности

Информация опубликована в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions. Речь идет о строении, перечне компонентов и полусотне предприятий кооперации по производству баллистической ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Основным исполнителем государственных контрактов на разработку и производство ракет 9М723 является российское "конструкторское бюро машиностроения".

Производство ракет осуществляется на мощностях "Воткинского завода". Оба предприятия уже давно находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции, как и большинство других производителей компонентов баллистического "Искандера".

В то же время 13 из 49 обнародованных сегодня предприятий пока не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них:

  • “завод имени морозова” - один из производителей твердотопливных зарядов для двигателей “искандеров”;
    • компании “псб-технологии” и “пантес” – производители комплектов плат для “Кометы”, которую противник начал ставить в ракеты 9М723 на место ложных целей;
      • “серпуховский завод “металлист” – производитель акселерометров для бесплатформенной инерциальной навигационной системы ракеты.

        Евгений Устименко

        Война в УкраинеНовости МираТехнологии
        Санкции
        Техника
        Война в Украине
        Главное управление разведки Украины
        9К720 Искандер