россия атакует Украину дронами "Shahed-107": ГУР озвучило характеристики и показало, как выглядит БПЛА
Киев • УНН
Впервые этот БПЛА был продемонстрирован в июне этого года Корпусом стражей исламской революции во время обострения ирано-израильского конфликта.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о строении, составных частях и иностранной элементной базе иранского БПЛА "Shahed-107", который используется россиянами в войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал War&Sanctions ГУР МО Украины.
Детали
Этот БПЛА является аппаратом типа высокоплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением. Последнее выполняет функции стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, силовые элементы конструкции - из алюминия.
Украинская разведка обнаружила в беспилотнике кумулятивную осколочно-фугасную боевую часть весом 15 кг.
Силовая установка представлена китайским двухтактным бензиновым двигателем DLE 111. Подобные малолитражные двигатели уже неоднократно фиксировались в составе российских БПЛА "гербера", "БМ-35", "пародия" и "дельта"
Объем топливного бака - 28 литров. В связи с этим дальность применения Shahed-107 составляет около 300 км.
Система навигации построена на инерциальной навигационной системе (IMU), подобной Sadra, защитном блоке от помех и четырехэлементной помехоустойчивой антенне. Управление полетом осуществляется полетным контроллером (FCU), который передает команды на сервоприводы элевонов и двигателя. География электронной компонентной базы этого БПЛА традиционна для иранских и российских разработок: США, Швейцария, КНР, Япония, Тайвань, Нидерланды, Ирландия
В ГУР добавили: появление Shahed-107 в России и его применение против Украины является еще одним доказательством углубления сотрудничества между Тегераном и Москвой.
