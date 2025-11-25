$42.370.10
Дипломатка

россия атакует Украину дронами "Shahed-107": ГУР озвучило характеристики и показало, как выглядит БПЛА

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Впервые этот БПЛА был продемонстрирован в июне этого года Корпусом стражей исламской революции во время обострения ирано-израильского конфликта.

россия атакует Украину дронами "Shahed-107": ГУР озвучило характеристики и показало, как выглядит БПЛА
Фото: иранские СМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о строении, составных частях и иностранной элементной базе иранского БПЛА "Shahed-107", который используется россиянами в войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал War&Sanctions ГУР МО Украины.

Детали

Впервые этот беспилотник был продемонстрирован в июне этого года Корпусом стражей исламской революции во время обострения ирано-израильского конфликта.

Этот БПЛА является аппаратом типа высокоплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением. Последнее выполняет функции стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, силовые элементы конструкции - из алюминия.

Украинская разведка обнаружила в беспилотнике кумулятивную осколочно-фугасную боевую часть весом 15 кг.

Силовая установка представлена китайским двухтактным бензиновым двигателем DLE 111. Подобные малолитражные двигатели уже неоднократно фиксировались в составе российских БПЛА "гербера", "БМ-35", "пародия" и "дельта"

- говорится в описании к беспилотнику.

Объем топливного бака - 28 литров. В связи с этим дальность применения Shahed-107 составляет около 300 км.

Система навигации построена на инерциальной навигационной системе (IMU), подобной Sadra, защитном блоке от помех и четырехэлементной помехоустойчивой антенне. Управление полетом осуществляется полетным контроллером (FCU), который передает команды на сервоприводы элевонов и двигателя. География электронной компонентной базы этого БПЛА традиционна для иранских и российских разработок: США, Швейцария, КНР, Япония, Тайвань, Нидерланды, Ирландия

- говорится в характеристиках БПЛА.

В ГУР добавили: появление Shahed-107 в России и его применение против Украины является еще одним доказательством углубления сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 25 ноября на дом в Молдове упал российский дрон.

Евгений Устименко

