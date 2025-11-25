Атака рф на Україну 25 листопада: російський дрон впав на будинок у Молдові
Київ • УНН
російський дрон впав на будинок у Флорештському районі Молдови. Також у сусідній країні повідомили про дрон, який летів убік Румунії.
У вівторок 25 листопада у Молдові зафіксували російський дрон. Про це повідомляє УНН з посиланням на newsmaker.md.
Деталі
За даними поліції Молдови, дрон впав на будинок жителя Флорештського району на північному сході країни.
Правоохоронці евакуювали жителів прилеглих до місця падіння БПЛА територій.
Також вранці молдовське міністерство оборони повідомило прикордонну поліцію про проліт повітряним простором Молдови дрона типу Shahed на півдні країни. Дрон летів з території України - ймовірно, росіяни використовували його в черговій повітряній атаці у ніч на 25 листопада.
Літальний апарат був зафіксований на напрямку Виноградівка - Вулканешти, після чого продовжив рух у бік державного кордону з Румунією, а далі увійшов у повітряний простір сусідньої країни.
У ЦПД РНБО повідомили, що "шахед" залетів у Румунію: жителів попередили про можливе падіння об'єктів25.11.25, 08:47 • 2200 переглядiв