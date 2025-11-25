$42.370.10
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 20724 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 19618 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 19811 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 41434 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 68591 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 59745 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 51457 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 88791 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 79758 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Атака рф на Украину 25 ноября: российский дрон упал на дом в Молдове

Киев • УНН

 • 1634 просмотра

российский дрон упал на дом во Флорештском районе Молдовы. Также в соседней стране сообщили о дроне, который летел в сторону Румынии.

Атака рф на Украину 25 ноября: российский дрон упал на дом в Молдове

Во вторник, 25 ноября, в Молдове зафиксировали российский дрон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на newsmaker.md.

Подробности

По данным полиции Молдовы, дрон упал на дом жителя Флорештского района на северо-востоке страны.

Правоохранители эвакуировали жителей прилегающих к месту падения БПЛА территорий.

Также утром молдавское министерство обороны сообщило пограничной полиции о пролете по воздушному пространству Молдовы дрона типа Shahed на юге страны. Дрон летел с территории Украины - вероятно, россияне использовали его в очередной воздушной атаке в ночь на 25 ноября.

Летательный аппарат был зафиксирован на направлении Виноградовка - Вулканешты, после чего продолжил движение в сторону государственной границы с Румынией, а далее вошел в воздушное пространство соседней страны.

В ЦПД СНБО сообщили, что "шахед" залетел в Румынию: жителей предупредили о возможном падении объектов25.11.25, 08:47 • 2388 просмотров

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Шахед-136
Румыния
Украина
Молдова