Атака рф на Украину 25 ноября: российский дрон упал на дом в Молдове
Киев • УНН
российский дрон упал на дом во Флорештском районе Молдовы. Также в соседней стране сообщили о дроне, который летел в сторону Румынии.
Во вторник, 25 ноября, в Молдове зафиксировали российский дрон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на newsmaker.md.
Подробности
По данным полиции Молдовы, дрон упал на дом жителя Флорештского района на северо-востоке страны.
Правоохранители эвакуировали жителей прилегающих к месту падения БПЛА территорий.
Также утром молдавское министерство обороны сообщило пограничной полиции о пролете по воздушному пространству Молдовы дрона типа Shahed на юге страны. Дрон летел с территории Украины - вероятно, россияне использовали его в очередной воздушной атаке в ночь на 25 ноября.
Летательный аппарат был зафиксирован на направлении Виноградовка - Вулканешты, после чего продолжил движение в сторону государственной границы с Румынией, а далее вошел в воздушное пространство соседней страны.
