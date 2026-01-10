Промсектор США теряет рабочие места, несмотря на обещания Трампа о производственном буме

$42.990.27
9 января, 20:32 • 8786 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 18575 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 23754 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 24094 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 20741 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19567 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14241 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13311 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9632 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13252 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
МАГАТЭ призвало ha и Украину договориться о прекращении огня возле ЗАЭС9 января, 18:25 • 3652 просмотра
Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений света - Свириденко9 января, 18:48 • 3590 просмотра
Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера9 января, 20:57 • 4294 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве9 января, 20:58 • 8140 просмотра
Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мираVideo9 января, 21:32 • 2988 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 16063 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 62007 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 89923 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 63341 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 85466 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 59930 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 62647 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 83974 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 102327 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 142868 просмотра
Промсектор США теряет рабочие места, несмотря на обещания Трампа о производственном буме

Киев • УНН

 • 766 просмотра

В декабре производственный сектор США потерял 8 000 рабочих мест, а за год – 75 000. Это произошло на фоне торговых пошлин Трампа, которые должны были возродить промышленность, но привели к сокращению найма и росту затрат.

Промсектор США теряет рабочие места, несмотря на обещания Трампа о производственном буме
Фото: Reuters

По итогам декабря производственный сектор США продемонстрировал восьмимесячное падение количества рабочих мест. Это произошло на фоне введения президентом Дональдом Трампом жестких импортных пошлин, которые имели целью возродить американскую промышленность, но вместо этого привели к сокращению найма и росту расходов бизнеса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным Министерства труда США, опубликованным в пятницу, в декабре 2025 года производственная отрасль потеряла еще 8 000 рабочих мест. В целом за прошлый год сектор сократился на 75 000 работников. Трамп отмечал, что таможенные доходы — около 30 миллиардов долларов ежемесячно — свидетельствуют об успехе политики, однако бизнес реагирует иначе: компании сначала массово закупали товары за границей до введения пошлин, а затем резко замедлили закупки и инвестиции.

Курс валют: доллар установил исторический максимум, евро пересекло отметку в 50 грн09.01.26, 08:00 • 3188 просмотров

Президент ФРС Ричмонда Том Баркин подтвердил журналистам, что ситуация на рынке труда остается сложной.

Трудно найти компании вне экосистемы искусственного интеллекта или здравоохранения, которые говорят о найме

— отметил он, объясняя это высокой неопределенностью и ростом производительности, заменяющей человеческий труд.

Производство на грани выживания

Показатели реального бизнеса демонстрируют глубину кризиса. Например, на металлургическом заводе BCI Solutions Inc. в Индиане штат сократился с 240 до 130 человек — это самый низкий уровень с 1993 года. Генеральный директор компании Дж. Б. Браун заявил, что загруженность мощностей упала до рекордных 52%.

Хотя уровень безработицы в декабре несколько снизился до 4,4% (с 4,5% в ноябре), это объясняется скорее выходом людей из состава рабочей силы и жесткой иммиграционной политикой, чем созданием новых мест. Темпы роста занятости в 2025 году упали до 49 000 вакансий в месяц, что в три раза меньше показателей предыдущего года (168 000 в месяц во времена Байдена). Экономисты констатируют, что единственным устойчивым к циклам сектором остается здравоохранение. 

Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT09.01.26, 16:44 • 24094 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Reuters
Дональд Трамп
Джо Байден
Индиана
Соединённые Штаты