Промсектор США теряет рабочие места, несмотря на обещания Трампа о производственном буме
Киев • УНН
В декабре производственный сектор США потерял 8 000 рабочих мест, а за год – 75 000. Это произошло на фоне торговых пошлин Трампа, которые должны были возродить промышленность, но привели к сокращению найма и росту затрат.
По итогам декабря производственный сектор США продемонстрировал восьмимесячное падение количества рабочих мест. Это произошло на фоне введения президентом Дональдом Трампом жестких импортных пошлин, которые имели целью возродить американскую промышленность, но вместо этого привели к сокращению найма и росту расходов бизнеса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным Министерства труда США, опубликованным в пятницу, в декабре 2025 года производственная отрасль потеряла еще 8 000 рабочих мест. В целом за прошлый год сектор сократился на 75 000 работников. Трамп отмечал, что таможенные доходы — около 30 миллиардов долларов ежемесячно — свидетельствуют об успехе политики, однако бизнес реагирует иначе: компании сначала массово закупали товары за границей до введения пошлин, а затем резко замедлили закупки и инвестиции.
Президент ФРС Ричмонда Том Баркин подтвердил журналистам, что ситуация на рынке труда остается сложной.
Трудно найти компании вне экосистемы искусственного интеллекта или здравоохранения, которые говорят о найме
Производство на грани выживания
Показатели реального бизнеса демонстрируют глубину кризиса. Например, на металлургическом заводе BCI Solutions Inc. в Индиане штат сократился с 240 до 130 человек — это самый низкий уровень с 1993 года. Генеральный директор компании Дж. Б. Браун заявил, что загруженность мощностей упала до рекордных 52%.
Хотя уровень безработицы в декабре несколько снизился до 4,4% (с 4,5% в ноябре), это объясняется скорее выходом людей из состава рабочей силы и жесткой иммиграционной политикой, чем созданием новых мест. Темпы роста занятости в 2025 году упали до 49 000 вакансий в месяц, что в три раза меньше показателей предыдущего года (168 000 в месяц во времена Байдена). Экономисты констатируют, что единственным устойчивым к циклам сектором остается здравоохранение.
