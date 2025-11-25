В ЦПД СНБО сообщили, что "шахед" залетел в Румынию: жителей предупредили о возможном падении объектов
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО Коваленко сообщил, что российский БпЛА залетел в Румынию. Воздушные силы ВСУ подтвердили вероятное пересечение границы, а румынские жители получили RO-Alert о возможном падении объектов.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что "шахед" залетел в Румынию на фоне атаки рф на Украину. По данным Digi24, жителей одного из уездов в Румынии предупредили о возможном падении объектов, пишет УНН.
Шахед залетел в Румынию, но его там не сбивают
В Воздушных силах ВСУ, в свою очередь, незадолго до 8 часов также сообщили: "Один российский БпЛА предположительно пересек границу с Румынией".
Румынское издание Digi24 сообщило 25 ноября утром, что жители уезда Галац в Румынии получили сообщения RO-Alert сегодня утром, предупреждающие о российских атаках на порт на Дунае, вблизи границы с Румынией.
"Существует вероятность падения объектов из воздушного пространства", - говорится в сообщении RO-Alert, и людей просят найти укрытие.
Вражеские дроны атаковали Одессу: в некоторых районах пропал свет, есть перебои с электротранспортом24.11.25, 20:25 • 3966 просмотров