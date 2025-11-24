Вражеские дроны атаковали Одессу: в некоторых районах пропал свет, есть перебои с электротранспортом
Киев • УНН
В результате атаки вражеских беспилотников в Одессе отсутствует электроснабжение в нескольких районах. Из-за этого возникли перебои в движении электротранспорта, открыты Пункты несокрушимости.
Вражеские беспилотники атакуют Одессу, в нескольких районах пропал свет, есть перебои в движении электротранспорта. Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, передает УНН.
В результате вражеской атаки в нескольких районах города отсутствует электроснабжение. Работает городской оперативный штаб
По его словам, в городе открыты Пункты несокрушимости для посещения в круглосуточном режиме.
Также на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта. Соответствующие службы работают над устранением последствий
Добавим
В Воздушных силах ранее предупредили о движении вражеских беспилотников на Одессу, а местные Telegram-каналы писали, что в городе раздавались взрывы.
