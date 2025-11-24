Вражеские дроны атаковали Одессу: в некоторых районах пропал свет, есть перебои с электротранспортом

$42.270.11
48.700.19
ukenru
16:43 • 8762 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 15004 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
14:30 • 15891 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 18568 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 28242 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 26590 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 16561 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 13937 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 11853 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
24 ноября, 11:50 • 10113 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Запасы исчерпаны: в Мариупольском районе оккупанты закрыли Катериновский карьер24 ноября, 10:31 • 10196 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"24 ноября, 10:50 • 23883 просмотра
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый24 ноября, 10:55 • 19667 просмотра
В кремле заявили, что положения мирного плана ЕС "неконструктивны и для рф не подходят"14:48 • 6566 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto17:21 • 7372 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 43705 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 69185 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Педро Санчес
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Польша
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 30387 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 33716 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 43513 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 53880 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 55403 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Хранитель
MIM-104 Patriot

Вражеские дроны атаковали Одессу: в некоторых районах пропал свет, есть перебои с электротранспортом

Киев • УНН

 • 904 просмотра

В результате атаки вражеских беспилотников в Одессе отсутствует электроснабжение в нескольких районах. Из-за этого возникли перебои в движении электротранспорта, открыты Пункты несокрушимости.

Вражеские дроны атаковали Одессу: в некоторых районах пропал свет, есть перебои с электротранспортом

Вражеские беспилотники атакуют Одессу, в нескольких районах пропал свет, есть перебои в движении электротранспорта. Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, передает УНН.

В результате вражеской атаки в нескольких районах города отсутствует электроснабжение. Работает городской оперативный штаб 

- сообщил Лысак.

По его словам, в городе открыты Пункты несокрушимости для посещения в круглосуточном режиме.

Также на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта. Соответствующие службы работают над устранением последствий 

- резюмировал глава Одесской ГВА.

Добавим

В Воздушных силах ранее предупредили о движении вражеских беспилотников на Одессу, а местные Telegram-каналы писали, что в городе раздавались взрывы.

В Одессе в результате вражеской атаки пострадали четыре человека21.11.25, 05:10 • 3969 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блогеры
Блэкаут
Электроэнергия
Сергей Лысак
Одесса