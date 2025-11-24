Ворожі дрони атакували Одесу: у деяких районах зникло світло, є перебої з електротранспортом
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожих безпілотників в Одесі відсутнє електропостачання у кількох районах. Через це виникли перебої в русі електротранспорту, відкриті Пункти незламності.
Ворожі безпілотники атакують Одесу, у декількох районах зникло світло, є перебої в русі електротранспорту. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, передає УНН.
Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє електропостачання. Працює міський оперативний штаб
За його словами, у місті відкриті Пункти незламності для відвідування в цілодобовому режимі.
Також на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків
Додамо
У Повтіряних силах раніше попередили про рух ворожих безпілотників на Одесу, а місцеві Telegram-канали писали, що у місті лунали вибухи.
