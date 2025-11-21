$42.090.00
Публікації
В Одесі внаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Одесу 21 листопада постраждали чотири людини, троє з них госпіталізовані з опіками та вибуховими травмами. Пошкоджено житловий будинок та підприємство, ліквідація наслідків триває.

В Одесі внаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей

У ніч проти 21 листопада росіяни атакували Одесу. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини, трьох із них з опіками та вибуховими травмами доставили до лікарень. Також пошкоджено житловий будинок та підприємство. Про це інформує начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Сергій Лисак повідомив у своєму Telegram, що внаслідок ворожої атаки є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста. 

Постраждало чотири людини. Одній з них допомога надана на місці. Троє інших з опіками та вибуховими травмами доставлені до лікарень. Їм надається уся необхідна медична допомога

- йдеться у дописі.

За його словами, ліквідація наслідків триває.

"Усі відповідні служби на місцях", - додав Лисак.

Нагадаємо

20 листопада внаслідок атаки дронами-камікадзе на Запорізьку область загинули п’ятеро людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, магазин та ринок.

