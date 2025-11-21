В Одесі внаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей

У ніч проти 21 листопада росіяни атакували Одесу. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини, трьох із них з опіками та вибуховими травмами доставили до лікарень. Також пошкоджено житловий будинок та підприємство. Про це інформує начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Сергій Лисак повідомив у своєму Telegram, що внаслідок ворожої атаки є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста.

Постраждало чотири людини. Одній з них допомога надана на місці. Троє інших з опіками та вибуховими травмами доставлені до лікарень. Їм надається уся необхідна медична допомога