В Одесі внаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Одесу 21 листопада постраждали чотири людини, троє з них госпіталізовані з опіками та вибуховими травмами. Пошкоджено житловий будинок та підприємство, ліквідація наслідків триває.
У ніч проти 21 листопада росіяни атакували Одесу. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини, трьох із них з опіками та вибуховими травмами доставили до лікарень. Також пошкоджено житловий будинок та підприємство. Про це інформує начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Сергій Лисак повідомив у своєму Telegram, що внаслідок ворожої атаки є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста.
Постраждало чотири людини. Одній з них допомога надана на місці. Троє інших з опіками та вибуховими травмами доставлені до лікарень. Їм надається уся необхідна медична допомога
За його словами, ліквідація наслідків триває.
"Усі відповідні служби на місцях", - додав Лисак.
Нагадаємо
20 листопада внаслідок атаки дронами-камікадзе на Запорізьку область загинули п’ятеро людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, магазин та ринок.