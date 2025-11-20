росіяни атакували дронами Запоріжжя: є загиблі та поранені (відео)

Ввечері у четвер, 20 листопада, росіяни атакували Запорізьку область і Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожого удару загинули 5 людей, ще троє поранені. Пошкоджені житлові будинки, магазин і ринок. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, Запорізька ОВА, передає УНН.

4 людей загинули, троє дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. - написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами начальника Запорізької ОВА, внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.

Пізніше Федоров уточнив, що загинуло 5 людей.

У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28