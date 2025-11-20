росіяни атакували дронами Запоріжжя: є загиблі та поранені (відео)
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронами-камікадзе на Запорізьку область загинули п’ятеро людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, магазин та ринок.
Ввечері у четвер, 20 листопада, росіяни атакували Запорізьку область і Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожого удару загинули 5 людей, ще троє поранені. Пошкоджені житлові будинки, магазин і ринок. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, Запорізька ОВА, передає УНН.
4 людей загинули, троє дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.
За словами начальника Запорізької ОВА, внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.
Пізніше Федоров уточнив, що загинуло 5 людей.
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 2820.11.25, 21:30 • 6522 перегляди