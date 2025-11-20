У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28

У Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини після російського ракетного удару. Про це повідомляє ДСНС у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Загальна кількість жертв зросла до 28, серед них - троє дітей.

Поранення отримали 94 людини, а 16 - досі вважаються безвісти зниклими. Рятувальні роботи тривають.

У ДСНС наголосили, що рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, де внаслідок російської агресії було зруйновано житлову багатоповерхівку.

Нагадаємо

Через ракетний удар росіян по Тернополю відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей.

Рятувальникам вдалося врятувати 46 людей, серед них 7 дітей.

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що 18 осіб досі вважаються зниклими.

Пізніше стало відомо, що У Тернополі кількість осіб, які не виходили на зв’язок після масованої атаки рф та влучання у житловий будинок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців повідомили, що перебувають у безпеці.