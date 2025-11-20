$42.090.00
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
17:57 • 14634 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
16:14 • 35890 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
15:56 • 32082 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 48577 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 58258 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 61143 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 26953 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперника
20 листопада, 12:24 • 61353 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
20 листопада, 12:24 • 41206 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Популярнi новини
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ
20 листопада, 11:00
Графіки не діють: Укренерго заявило про аварійні відключення світла у більшості регіонів через наслідки атак рф
20 листопада, 13:28
Україна вперше застосувала британські зенітні установки Terrahawk Paladin: відео і деталі
20 листопада, 13:30
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar
14:45
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного
15:45
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 33564 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30 • 48627 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 58296 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 61173 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 61376 перегляди
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 24658 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 41262 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 63694 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 60409 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 61148 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

В Тернополі рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини під завалами. Загальна кількість жертв російського ракетного удару сягнула 28, з них троє дітей. 94 особи отримали поранення, 16 вважаються зниклими безвісти.

У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28

У Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини після російського ракетного удару. Про це повідомляє ДСНС у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Загальна кількість жертв зросла до 28, серед них - троє дітей.

Поранення отримали 94 людини, а 16 - досі вважаються безвісти зниклими. Рятувальні роботи тривають.

У ДСНС наголосили, що рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, де внаслідок російської агресії було зруйновано житлову багатоповерхівку.

Нагадаємо

Через ракетний удар росіян по Тернополю відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей. 

Рятувальникам вдалося врятувати 46 людей, серед них 7 дітей. 

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що 18 осіб досі вважаються зниклими.

Пізніше стало відомо, що У Тернополі кількість осіб, які не виходили на зв’язок після масованої атаки рф та влучання у житловий будинок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців повідомили, що перебувають у безпеці. 

Степан Гафтко

