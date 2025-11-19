$42.090.03
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
16:13 • 21498 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 22566 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 15425 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Ексклюзив
14:24 • 32064 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 20204 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 15453 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 15542 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
19 листопада, 12:10 • 16371 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 21979 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Кількість загиблих у Тернополі зросла до 26, серед них троє дітей - поліція

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

У Тернополі внаслідок ворожої атаки загинуло 26 осіб, троє з яких – діти. 93 особи отримали поранення, серед них 18 дітей.

Кількість загиблих у Тернополі зросла до 26, серед них троє дітей - поліція

До 26 зросла кількість загиблих у Тернополі у результаті нічної атаки рф, поліцейські та інші екстрені служби цілодобово працюють на місцях влучань, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Станом на 20:30 відомо про загибель 26 осіб, серед яких троє дітей. Травмовані 93 особи, у тому числі 18 дітей 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

На місці подій Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко визначив конкретні завдання поліцейським, та іншим екстреним службам, які займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Зеленський про атаку на Тернопіль: "росія ніколи не зупиниться сама"

Безперервно проводяться аварійно-рятувальні роботи на об'єктах, які зазнали руйнувань під час ранкової атаки ворога. У нічний період робота не припинятиметься: усі підрозділи продовжуватимуть розбирати завали та надавати допомогу постраждалим. Поліцейські стежитимуть за охороною громадського порядку та недопущенням фактів мародерства.

У Тернополі 21 дитина постраждала внаслідок російського ракетного удару, 18 знаходяться в лікарні, троє загинули, ще 6 людей шукають – ДСНС

Антоніна Туманова

