Кількість загиблих у Тернополі зросла до 26, серед них троє дітей - поліція
Київ • УНН
У Тернополі внаслідок ворожої атаки загинуло 26 осіб, троє з яких – діти. 93 особи отримали поранення, серед них 18 дітей.
До 26 зросла кількість загиблих у Тернополі у результаті нічної атаки рф, поліцейські та інші екстрені служби цілодобово працюють на місцях влучань, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Станом на 20:30 відомо про загибель 26 осіб, серед яких троє дітей. Травмовані 93 особи, у тому числі 18 дітей
Додамо
На місці подій Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко визначив конкретні завдання поліцейським, та іншим екстреним службам, які займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Безперервно проводяться аварійно-рятувальні роботи на об'єктах, які зазнали руйнувань під час ранкової атаки ворога. У нічний період робота не припинятиметься: усі підрозділи продовжуватимуть розбирати завали та надавати допомогу постраждалим. Поліцейські стежитимуть за охороною громадського порядку та недопущенням фактів мародерства.
