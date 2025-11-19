Число погибших в Тернополе возросло до 26, среди них трое детей - полиция

$42.150.06
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9544 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12647 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20355 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27340 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39597 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22360 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24857 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25216 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22448 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21378 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14261 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22569 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13045 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5688 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 12674 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22649 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39611 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58657 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6184 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26093 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39221 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53100 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74932 просмотра
Число погибших в Тернополе возросло до 26, среди них трое детей - полиция

Киев • УНН

 • 6042 просмотра

В Тернополе в результате вражеской атаки погибли 26 человек, трое из которых – дети. 93 человека получили ранения, среди них 18 детей.

Число погибших в Тернополе возросло до 26, среди них трое детей - полиция

До 26 возросло число погибших в Тернополе в результате ночной атаки рф, полицейские и другие экстренные службы круглосуточно работают на местах попаданий, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

По состоянию на 20:30 известно о гибели 26 человек, среди которых трое детей. Травмированы 93 человека, в том числе 18 детей 

- говорится в сообщении.

Добавим

На месте событий Министр внутренних дел Игорь Клименко определил конкретные задачи полицейским и другим экстренным службам, которые занимаются ликвидацией последствий вражеской атаки.

Зеленский об атаке на Тернополь: «Россия никогда не остановится сама»19.11.25, 19:42 • 4454 просмотра

Непрерывно проводятся аварийно-спасательные работы на объектах, которые подверглись разрушениям во время утренней атаки врага. В ночной период работа не будет прекращаться: все подразделения будут продолжать разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим. Полицейские будут следить за охраной общественного порядка и недопущением фактов мародерства.

В Тернополе 21 ребенок пострадал в результате российского ракетного удара, 18 находятся в больнице, трое погибли, еще 6 человек ищут – ГСЧС19.11.25, 20:30 • 6530 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Игорь Клименко
Тернополь