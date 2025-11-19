Число погибших в Тернополе возросло до 26, среди них трое детей - полиция
Киев • УНН
В Тернополе в результате вражеской атаки погибли 26 человек, трое из которых – дети. 93 человека получили ранения, среди них 18 детей.
До 26 возросло число погибших в Тернополе в результате ночной атаки рф, полицейские и другие экстренные службы круглосуточно работают на местах попаданий, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
По состоянию на 20:30 известно о гибели 26 человек, среди которых трое детей. Травмированы 93 человека, в том числе 18 детей
Добавим
На месте событий Министр внутренних дел Игорь Клименко определил конкретные задачи полицейским и другим экстренным службам, которые занимаются ликвидацией последствий вражеской атаки.
Зеленский об атаке на Тернополь: «Россия никогда не остановится сама»19.11.25, 19:42 • 4454 просмотра
Непрерывно проводятся аварийно-спасательные работы на объектах, которые подверглись разрушениям во время утренней атаки врага. В ночной период работа не будет прекращаться: все подразделения будут продолжать разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим. Полицейские будут следить за охраной общественного порядка и недопущением фактов мародерства.
В Тернополе 21 ребенок пострадал в результате российского ракетного удара, 18 находятся в больнице, трое погибли, еще 6 человек ищут – ГСЧС19.11.25, 20:30 • 6530 просмотров