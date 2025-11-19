Число погибших в Тернополе возросло до 26, среди них трое детей - полиция

До 26 возросло число погибших в Тернополе в результате ночной атаки рф, полицейские и другие экстренные службы круглосуточно работают на местах попаданий, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

По состоянию на 20:30 известно о гибели 26 человек, среди которых трое детей. Травмированы 93 человека, в том числе 18 детей