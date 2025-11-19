Зеленский об атаке на Тернополь: «Россия никогда не остановится сама»

$42.090.03
48.790.00
ukenru
16:13 • 10088 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01 • 15501 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24 • 22317 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 17880 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20 • 14128 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15 • 14866 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 15939 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
19 ноября, 10:05 • 16642 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 21593 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 18607 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.5м/с
79%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
10 человек погибли из-за атаки рф на Тернополь, среди 37 пострадавших двенадцать детей, есть люди под завалами - МВДPhotoVideo19 ноября, 08:10 • 32283 просмотра
До 12 возросло число жертв атаки рф на Тернополь, местами в городе превышение хлора в 6,5 раза - мэр19 ноября, 09:24 • 14592 просмотра
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto19 ноября, 11:26 • 25142 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 24482 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12 • 13083 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24 • 22322 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12 • 13122 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 24512 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 40753 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 40676 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Денис Шмыгаль
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Турция
Иран
Реклама
УНН Lite
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 33741 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 32175 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 33311 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 50515 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 44328 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Золото

Зеленский об атаке на Тернополь: «Россия никогда не остановится сама»

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Президент Украины заявил, что массированная атака РФ на Тернополь унесла 25 жизней, среди них трое детей, и ранила 93 человека. Он подчеркнул, что Россия не остановится сама, и только сильное давление на агрессора может это остановить.

Зеленский об атаке на Тернополь: «Россия никогда не остановится сама»

Президент Владимир Зеленский заявил, что массированная атака РФ на Тернополь, унесшая десятки жизней, еще раз доказывает: российская агрессия не прекратится без мощного международного давления. В своем обращении он рассказал о ходе спасательной операции и масштабах трагедии. Об этом говорится в Телеграм-канале главы государства, пишет УНН.

Подробности

Сейчас в Тернополе продолжают работать все наши службы, чтобы помочь пострадавшим, спасти как можно больше людей. Развернуты Пункты Несокрушимости, где люди могут получить необходимую поддержку 

– сообщил Зеленский.

По его словам, последствия атаки стали одними из самых трагических за последнее время: "По состоянию на сейчас известно, что 25 жизней унесла Россия этой атакой. Среди них трое детей… 93 человека ранены. Они получают медицинскую помощь. Под завалами до сих пор есть люди, спасатели продолжают поиски".

ч. Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters

Президент подчеркнул, что агрессор не остановится добровольно.

Россия никогда не остановится сама. Их цель – это продолжать убийства, уничтожать жизни в Украине. И только сильным давлением на агрессора сможем это остановить 

– подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку и готовность усиливать давление на Москву.

Каждая жизнь важна. Каждая жизнь нуждается в защите. И я благодарен партнерам, которые готовы давить на Россию, помогать нашему народу и делать все, чтобы восстановить справедливый мир 

– подытожил президент. 

ч. Для удара по Тернополю россияне использовали ракеты Х-101 с иностранными комплектующими – Воздушные силы

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
Х-101
Армия Соединенных Штатов Америки
Reuters
Владимир Зеленский
Украина
Тернополь
Киев