Зеленский об атаке на Тернополь: «Россия никогда не остановится сама»
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что массированная атака РФ на Тернополь унесла 25 жизней, среди них трое детей, и ранила 93 человека. Он подчеркнул, что Россия не остановится сама, и только сильное давление на агрессора может это остановить.
Президент Владимир Зеленский заявил, что массированная атака РФ на Тернополь, унесшая десятки жизней, еще раз доказывает: российская агрессия не прекратится без мощного международного давления. В своем обращении он рассказал о ходе спасательной операции и масштабах трагедии. Об этом говорится в Телеграм-канале главы государства, пишет УНН.
Подробности
Сейчас в Тернополе продолжают работать все наши службы, чтобы помочь пострадавшим, спасти как можно больше людей. Развернуты Пункты Несокрушимости, где люди могут получить необходимую поддержку
– сообщил Зеленский.
По его словам, последствия атаки стали одними из самых трагических за последнее время: "По состоянию на сейчас известно, что 25 жизней унесла Россия этой атакой. Среди них трое детей… 93 человека ранены. Они получают медицинскую помощь. Под завалами до сих пор есть люди, спасатели продолжают поиски".
Президент подчеркнул, что агрессор не остановится добровольно.
Россия никогда не остановится сама. Их цель – это продолжать убийства, уничтожать жизни в Украине. И только сильным давлением на агрессора сможем это остановить
– подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку и готовность усиливать давление на Москву.
Каждая жизнь важна. Каждая жизнь нуждается в защите. И я благодарен партнерам, которые готовы давить на Россию, помогать нашему народу и делать все, чтобы восстановить справедливый мир
– подытожил президент.
