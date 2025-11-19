Зеленський про атаку на Тернопіль: "росія ніколи не зупиниться сама"
Київ • УНН
Президент України заявив, що масована атака рф на Тернопіль забрала 25 життів, серед них троє дітей, і поранила 93 людини. Він наголосив, що росія не зупиниться сама, і лише сильний тиск на агресора може це зупинити.
Президент Володимир Зеленський заявив, що масована атака рф на Тернопіль, яка забрала десятки життів, ще раз доводить: російська агресія не припиниться без потужного міжнародного тиску. У своєму зверненні він розповів про хід рятувальної операції та масштаби трагедії. Про це йдеться у Телеграм-каналі глави держави, пише УНН.
Деталі
Зараз у Тернополі продовжують працювати всі наші служби, щоб допомогти постраждалим, урятувати якнайбільше людей. Розгорнуто Пункти Незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку
За його словами, наслідки атаки стали одними з найтрагічніших за останній час: "Станом на зараз відомо, що 25 життів забрала росія цією атакою. Серед них троє дітей… 93 людини поранено. Вони отримують медичну допомогу. Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки".
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters19.11.25, 16:04 • 18476 переглядiв
Президент наголосив, що агресор не зупиниться добровільно.
росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета – це продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні. І лише сильним тиском на агресора зможемо це зупинити
Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку та готовність посилювати тиск на Москву.
Кожне життя важливе. Кожне життя потребує захисту. І я вдячний партнерам, які готові тиснути на Росію, допомагати нашому народу та робити все, щоб відновити справедливий мир
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили19.11.25, 17:08 • 12248 переглядiв