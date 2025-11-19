$42.090.03
48.790.00
ukenru
15:08 • 1262 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 9004 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 10821 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 10297 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 12168 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 14643 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 20745 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18025 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 16230 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
19 листопада, 08:21 • 18865 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
69%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 19 листопада, 05:59 • 31141 перегляди
У Тернополі 9 загиблих, є постраждалі у низці областей: Зеленський показав наслідки атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетамиPhotoVideo19 листопада, 07:35 • 19713 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 27389 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВСPhotoVideo19 листопада, 08:10 • 27411 перегляди
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на ТернопільPhoto11:26 • 20276 перегляди
Публікації
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
14:24 • 9004 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto14:12 • 6184 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto12:04 • 17113 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 36825 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 36921 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Реджеп Тайїп Ердоган
Тімур Міндіч
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Тернопіль
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 27425 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 30215 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 31435 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 28784 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 48741 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Ту-160
Ту-95
The Guardian

Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters

Київ • УНН

 • 10844 перегляди

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори у Туреччині та зустрінеться з представниками армії США у Києві. Київ отримав "сигнали" щодо плану США стосовно припинення війни.

Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори у Туреччині у середу та зустрінеться з представниками армії США у Києві у четвер у межах нової кампанії щодо відновлення мирних переговорів з росією, при цьому Київ отримав "сигнали" щодо плану США стосовно припинення війни, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

З моменту зустрічі у Стамбулі у липні між Києвом та москвою не було прямих переговорів, зауважує видання.

"Зусилля щодо відновлення мирних переговорів, схоже, набирають обертів, хоча москва не виявила жодних ознак зміни своїх умов припинення війни. Вона применшила значення повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати працюють над мирним планом з 28 пунктів", - ідеться у публікації.

Оголошуючи плани візиту до Туреччини, Зеленський заявив у вівторок, що готується "активізувати переговори" і обговорить із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, як встановити "справедливий мир" в Україні.

"Зробити все можливе для наближення закінчення війни - головний пріоритет України", - сказав він, маючи на увазі зустріч у Туреччині.

Видання Axios повідомило у вівторок, що Вашингтон таємно працює над дорожньою картою з припинення війни, консультуючись із росією.

Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios19.11.25, 05:05 • 20561 перегляд

Відповідаючи на запитання про це повідомлення, прессекретар кремля дмитро пєсков заявив у середу, що жодних змін щодо можливих мирних пропозицій з моменту зустрічі путіна та Трампа на Алясці у серпні не сталося.

"Поки що жодних новацій у цьому питанні, про які можна було б вам повідомити", - сказав пєсков.

Високопоставлений український чиновник повідомив Reuters, що Київ отримав "сигнали" щодо низки пропозицій США щодо припинення війни, які Вашингтон обговорював з росією. Україна не брала жодної участі у підготовці цих пропозицій, повідомило джерело

- зазначає видання.

Як повідомив журналіст Axios Барак Равід, спецпредставник США Стів "Віткофф обговорив цей план з радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умєровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі", що підтвердив український чиновник.

Посольство США у Києві, тим часом, повідомило, що американська делегація на чолі з міністром армії США Деном Дрісколом перебуває в Києві з "місією зі встановлення фактів".

До складу делегації також входить начальник штабу армії генерал Ренді Джордж, який разом із Дрісколлом зустрінуться з Зеленським у четвер

- повідомило агентству Reuters джерело, знайоме із ситуацією.

Турецьке джерело повідомило, що спецпредставник США Стів Віткофф також може відвідати Туреччину, проте офіційні особи США поки що не оголошували про такий візит, зазначає видання. Інше джерело в МЗС Туреччини повідомило, що турецькі офіційні особи зустрінуться лише з Зеленським, а Віткофф, як очікується, не братиме участі у зустрічах в Анкарі.

Спроби Трампа домогтися припинення війни поки не мали успіху, і минулого місяця він раптово скасував запланований саміт з путіним у Будапешті.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Reuters
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Анкара
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Київ