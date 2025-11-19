Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори у Туреччині у середу та зустрінеться з представниками армії США у Києві у четвер у межах нової кампанії щодо відновлення мирних переговорів з росією, при цьому Київ отримав "сигнали" щодо плану США стосовно припинення війни, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

З моменту зустрічі у Стамбулі у липні між Києвом та москвою не було прямих переговорів, зауважує видання.

"Зусилля щодо відновлення мирних переговорів, схоже, набирають обертів, хоча москва не виявила жодних ознак зміни своїх умов припинення війни. Вона применшила значення повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати працюють над мирним планом з 28 пунктів", - ідеться у публікації.

Оголошуючи плани візиту до Туреччини, Зеленський заявив у вівторок, що готується "активізувати переговори" і обговорить із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, як встановити "справедливий мир" в Україні.

"Зробити все можливе для наближення закінчення війни - головний пріоритет України", - сказав він, маючи на увазі зустріч у Туреччині.

Видання Axios повідомило у вівторок, що Вашингтон таємно працює над дорожньою картою з припинення війни, консультуючись із росією.

Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios

Відповідаючи на запитання про це повідомлення, прессекретар кремля дмитро пєсков заявив у середу, що жодних змін щодо можливих мирних пропозицій з моменту зустрічі путіна та Трампа на Алясці у серпні не сталося.

"Поки що жодних новацій у цьому питанні, про які можна було б вам повідомити", - сказав пєсков.

Високопоставлений український чиновник повідомив Reuters, що Київ отримав "сигнали" щодо низки пропозицій США щодо припинення війни, які Вашингтон обговорював з росією. Україна не брала жодної участі у підготовці цих пропозицій, повідомило джерело - зазначає видання.

Як повідомив журналіст Axios Барак Равід, спецпредставник США Стів "Віткофф обговорив цей план з радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умєровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі", що підтвердив український чиновник.

Посольство США у Києві, тим часом, повідомило, що американська делегація на чолі з міністром армії США Деном Дрісколом перебуває в Києві з "місією зі встановлення фактів".

До складу делегації також входить начальник штабу армії генерал Ренді Джордж, який разом із Дрісколлом зустрінуться з Зеленським у четвер - повідомило агентству Reuters джерело, знайоме із ситуацією.

Турецьке джерело повідомило, що спецпредставник США Стів Віткофф також може відвідати Туреччину, проте офіційні особи США поки що не оголошували про такий візит, зазначає видання. Інше джерело в МЗС Туреччини повідомило, що турецькі офіційні особи зустрінуться лише з Зеленським, а Віткофф, як очікується, не братиме участі у зустрічах в Анкарі.

Спроби Трампа домогтися припинення війни поки не мали успіху, і минулого місяця він раптово скасував запланований саміт з путіним у Будапешті.