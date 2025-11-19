$42.070.02
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий 28-пунктний план припинення війни в Україні. Посланець Трампа Стів Віткофф обговорив його з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні. Про це інформує видання Axios з посиланням на американських та російських чиновників, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 28-пунктний план США з’явився після того, як ініціативи Трампа щодо домовленостей у Газі дали результат. Один із високопоставлених представників рф у коментарі Axios заявив, що загалом позитивно оцінює цей документ. Водночас поки невідомо, як на нього відреагують Україна та її європейські партнери.

За даними видання, які посилаються на поінформовані джерела, план США складається з 28 пунктів, розподілених на чотири основні блоки: завершення війни в Україні, гарантії безпеки, європейська безпека та подальші відносини Вашингтона з росією й Україною.

Незрозуміло, як план підходить до суперечливих питань, таких як територіальний контроль у східній Україні, де російські війська повільно просуваються вперед, але все ще контролюють набагато менше території, ніж вимагає кремль

- йдеться у дописі.

Як пише Axios, посланець Трампа Стів Віткофф очолює розробку плану і детально обговорив його з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим.

Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який також бере участь у дипломатичних контактах щодо України, розповів в інтерв’ю Axios, що під час візиту до Маямі 24–26 жовтня він провів триденні переговори з Ленні Віткоффом та іншими представниками команди Трампа.

Водночас, за інформацією українських і американських посадовців, Віткофф планував зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав поїздку.

Український чиновник також підтвердив Axios, що Віткофф презентував план секретарю РНБО Рустему Умєрову під час їхньої зустрічі на початку тижня в Маямі.

Ми знаємо, що американці над чимось працюють

- сказав український чиновник.

Видання повідомляє, що президент США чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни. Трамп вірить, що є шанс закінчити цю безглузду війну, якщо проявити гнучкість.

Дмитрієв розповів Axios, що основна ідея полягала в тому, щоб взяти за основу принципи, про які Трамп і очільник кремля путін домовилися в серпні на Алясці, і підготувати пропозицію "щодо вирішення конфлікту в Україні, а також щодо відновлення відносин між США і росією і вирішення питань безпеки росії".

Насправді це набагато ширша концепція, яка, по суті, полягає в тому, щоб "як ми можемо нарешті забезпечити тривалу безпеку не тільки в Україні, але й у всій Європі

- зауважив він.

За словами Дмитрієва, мета полягає в тому, щоб підготувати письмовий документ на цю тему до наступної зустрічі Трампа і путіна. Плани щодо проведення саміту лідерів у Будапешті поки що залишаються в силі.

Дмитрієв зазначив, що ці зусилля не мають жодного стосунку до ініціативи Великої Британії щодо розробки мирного плану для України за зразком Гази, який, на його думку, не має шансів на успіх, оскільки не враховує позицію росії.

російський посланець зазначив, що американська сторона зараз пояснює "переваги" свого поточного підходу українцям та європейцям.

Це відбувається на тлі того, що росія, безсумнівно, досягає додаткових успіхів на полі бою

- заявив він.

Видання додає, що американський чиновник підтвердив, що Білий дім почав інформувати європейських чиновників про новий план, але це не стосується української сторони.

Чиновник зазначив, що Білий дім вважає, що є реальна можливість залучити до плану українців і європейців, і додав, що план буде адаптований з урахуванням пропозицій різних сторін.

"Ми вважаємо, що зараз сприятливий час для цього плану. Але обидві сторони повинні бути практичними і реалістичними", – резюмував американський чиновник.

Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"19.11.25, 00:06 • 13406 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Велика Британія
Європа
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Україна