ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами

ОПЕК+ домовилася підтримувати стабільний видобуток нафти, попри падіння цін на 18% у 2025 році та напруженість між Саудівською Аравією та ОАЕ. Вісім країн підвищили цільові показники видобутку на 2,9 мільйона барелів на день з квітня по грудень 2025 року.