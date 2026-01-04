ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами

$42.170.00
49.550.00
ukenru
13:19 • 922 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 11889 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 12488 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 31726 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 43802 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 52402 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 52740 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49091 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 62777 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 84154 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.8м/с
76%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент Венесуели Мадуро доставлений до ізолятора Брукліна після захоплення4 січня, 03:49 • 11393 перегляди
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти4 січня, 04:24 • 16129 перегляди
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на УкраїнуPhoto4 січня, 06:36 • 6668 перегляди
Мін'юст нагадав правила складання графіка відпусток: що варто знати роботодавцям4 січня, 06:52 • 4604 перегляди
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро08:44 • 4960 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 83672 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 102421 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 113027 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 249680 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 185010 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 18205 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 66458 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 75988 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 73387 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 185010 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Дипломатка

ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами

Київ • УНН

 • 140 перегляди

ОПЕК+ домовилася підтримувати стабільний видобуток нафти, попри падіння цін на 18% у 2025 році та напруженість між Саудівською Аравією та ОАЕ. Вісім країн підвищили цільові показники видобутку на 2,9 мільйона барелів на день з квітня по грудень 2025 року.

ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами
opec.org

ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти на своїй зустрічі в неділю, ідеться в заяві групи, попри політичну напруженість між ключовими членами Саудівською Аравією та ОАЕ, а також захоплення США президента меншого виробника Венесуели, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Недільна зустріч восьми членів ОПЕК+, яка видобуває близько половини світового обсягу нафти, відбулася після того, як ціни на нафту впали більш ніж на 18% у 2025 році - їхнє найстрімкіше річне падіння з 2020 року - на тлі зростаючих побоювань щодо надлишку пропозиції.

Ціни на нафту трохи зросли після найбільшого річного падіння з 2020 року02.01.26, 08:35 • 4789 переглядiв

Вісім країн - Саудівська Аравія, росія, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман - підвищили цільові показники видобутку нафти приблизно на 2,9 мільйона барелів на день з квітня по грудень 2025 року, що дорівнює майже 3% світового попиту на нафту.

У листопаді вони домовилися призупинити підвищення видобутку на січень, лютий та березень. На короткій онлайн-зустрічі в неділю Венесуела не обговорювалася, повідомив один делегат ОПЕК+.

Вісім країн зустрінуться наступного разу 1 лютого, ідеться у заяві.

Напруженість між Саудівською Аравією та ОАЕ загострилася минулого місяця через десятирічний конфлікт у Ємені, коли група, пов'язана з ОАЕ, захопила територію у уряду, що підтримується Саудівською Аравією. Криза спровокувала найбільший розкол за десятиліття між колишніми близькими союзниками, на тлі того, як роки розбіжностей у поглядах на критичні питання досягли апогею, пише видання.

ОПЕК у минулому вдавалося подолати серйозні внутрішні розбіжності, такі як через ірано-іракську війну, надаючи пріоритет управлінню ринком над політичними суперечками. Проте група стикається з численними кризами, коли експорт російської нафти перебуває під тиском через санкції США через війну рф проти України, а Іран стикається з протестами та погрозами втручання з боку США, пише видання.

У суботу Сполучені Штати захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон візьме під контроль країну, доки не стане можливим перехід до нової адміністрації, не уточнюючи, як цього буде досягнуто.

Повалення режиму Мадуро: держсекретар США Рубіо гратиме провідну роль у керуванні Венесуелою - Bloomberg04.01.26, 15:13 • 784 перегляди

Венесуела має найбільші у світі запаси нафти, більші навіть за запаси лідера ОПЕК Саудівської Аравії, але видобуток нафти в країні різко впав через роки неефективного управління та санкцій.

Аналітики заявили, що навряд чи вдасться побачити якесь суттєве зростання видобутку нафти протягом багатьох років, навіть якщо американські нафтові гіганти інвестують у країну мільярди доларів, обіцяні Трампом.

ОПЕК прогнозує близький баланс попиту та пропозиції на нафту у 2026 році11.12.25, 19:09 • 3566 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Ніколас Мадуро
ОПЕК
Reuters
Венесуела
Ірак
Дональд Трамп
Алжир
Саудівська Аравія
Кувейт
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран
Казахстан
Ємен