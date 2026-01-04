ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами
Київ • УНН
ОПЕК+ домовилася підтримувати стабільний видобуток нафти, попри падіння цін на 18% у 2025 році та напруженість між Саудівською Аравією та ОАЕ. Вісім країн підвищили цільові показники видобутку на 2,9 мільйона барелів на день з квітня по грудень 2025 року.
ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти на своїй зустрічі в неділю, ідеться в заяві групи, попри політичну напруженість між ключовими членами Саудівською Аравією та ОАЕ, а також захоплення США президента меншого виробника Венесуели, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Недільна зустріч восьми членів ОПЕК+, яка видобуває близько половини світового обсягу нафти, відбулася після того, як ціни на нафту впали більш ніж на 18% у 2025 році - їхнє найстрімкіше річне падіння з 2020 року - на тлі зростаючих побоювань щодо надлишку пропозиції.
Ціни на нафту трохи зросли після найбільшого річного падіння з 2020 року02.01.26, 08:35 • 4789 переглядiв
Вісім країн - Саудівська Аравія, росія, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман - підвищили цільові показники видобутку нафти приблизно на 2,9 мільйона барелів на день з квітня по грудень 2025 року, що дорівнює майже 3% світового попиту на нафту.
У листопаді вони домовилися призупинити підвищення видобутку на січень, лютий та березень. На короткій онлайн-зустрічі в неділю Венесуела не обговорювалася, повідомив один делегат ОПЕК+.
Вісім країн зустрінуться наступного разу 1 лютого, ідеться у заяві.
Напруженість між Саудівською Аравією та ОАЕ загострилася минулого місяця через десятирічний конфлікт у Ємені, коли група, пов'язана з ОАЕ, захопила територію у уряду, що підтримується Саудівською Аравією. Криза спровокувала найбільший розкол за десятиліття між колишніми близькими союзниками, на тлі того, як роки розбіжностей у поглядах на критичні питання досягли апогею, пише видання.
ОПЕК у минулому вдавалося подолати серйозні внутрішні розбіжності, такі як через ірано-іракську війну, надаючи пріоритет управлінню ринком над політичними суперечками. Проте група стикається з численними кризами, коли експорт російської нафти перебуває під тиском через санкції США через війну рф проти України, а Іран стикається з протестами та погрозами втручання з боку США, пише видання.
У суботу Сполучені Штати захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон візьме під контроль країну, доки не стане можливим перехід до нової адміністрації, не уточнюючи, як цього буде досягнуто.
Повалення режиму Мадуро: держсекретар США Рубіо гратиме провідну роль у керуванні Венесуелою - Bloomberg04.01.26, 15:13 • 784 перегляди
Венесуела має найбільші у світі запаси нафти, більші навіть за запаси лідера ОПЕК Саудівської Аравії, але видобуток нафти в країні різко впав через роки неефективного управління та санкцій.
Аналітики заявили, що навряд чи вдасться побачити якесь суттєве зростання видобутку нафти протягом багатьох років, навіть якщо американські нафтові гіганти інвестують у країну мільярди доларів, обіцяні Трампом.
ОПЕК прогнозує близький баланс попиту та пропозиції на нафту у 2026 році11.12.25, 19:09 • 3566 переглядiв