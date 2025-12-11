ОПЕК прогнозує близький баланс попиту та пропозиції на нафту у 2026 році

$42.280.10
17:00 • 534 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 7714 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 12331 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 16872 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 14194 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 17324 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 15350 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16060 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16520 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 37389 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Популярнi новини
рф вдарила по енергетиці в двох областях, графіки цілодобово, але подекуди їх уже скоротили - Міненерго11 грудня, 08:24 • 4892 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 17935 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 17012 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 29658 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 16332 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
13:44 • 16868 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 29765 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 37386 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 48975 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 50186 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 17089 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 26799 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 32385 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 28290 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 37024 перегляди
ОПЕК прогнозує близький баланс попиту та пропозиції на нафту у 2026 році

Київ • УНН

 • 70 перегляди

ОПЕК прогнозує, що у 2026 році світова пропозиція нафти майже повністю відповідатиме попиту, що суперечить оцінкам МЕА про значний надлишок. Середній попит на нафту ОПЕК+ становитиме 43 мільйони барелів на добу, що близько до рівня видобутку.

ОПЕК прогнозує близький баланс попиту та пропозиції на нафту у 2026 році
Фото: Reuters

Дані Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), опубліковані в четвер, свідчать, що у 2026 році світова пропозиція нафти майже повністю відповідатиме попиту, що суперечить прогнозам про значний надлишок від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише УНН.

Деталі

ОПЕК прогнозує, що середній попит на нафту ОПЕК+ у 2026 році становитиме 43 мільйони барелів на добу, що близько до рівня видобутку, зафіксованого у листопаді (43,06 мільйона барелів на добу). Згідно з розрахунками Reuters на основі звіту, якщо рівень видобутку залишиться незмінним, надлишок складе лише 60 тисяч барелів на добу.

Ціни на нафту коливаються поблизу двотижневих максимумів: що вплинуло на ринок 08.12.25, 08:34 • 3980 переглядiв

Цей прогноз ОПЕК різко контрастує з оцінкою МЕА, яке того ж дня припустило, що надлишок світової пропозиції наступного року може досягти майже 3,84 мільйона барелів на добу.

Група ОПЕК+ планує призупинити зростання видобутку у першому кварталі 2026 року на тлі загальних очікувань надлишку. ОПЕК також зберегла свої прогнози щодо зростання світового попиту на нафту у 2025 та 2026 роках без змін, заявивши, що світова економіка стоїть на міцній основі.

Ринок нафти зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції – трейдери09.12.25, 16:13 • 3064 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
ОПЕК
Reuters