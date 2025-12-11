ОПЕК прогнозує близький баланс попиту та пропозиції на нафту у 2026 році

Фото: Reuters

Дані Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), опубліковані в четвер, свідчать, що у 2026 році світова пропозиція нафти майже повністю відповідатиме попиту, що суперечить прогнозам про значний надлишок від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише УНН.

Деталі

ОПЕК прогнозує, що середній попит на нафту ОПЕК+ у 2026 році становитиме 43 мільйони барелів на добу, що близько до рівня видобутку, зафіксованого у листопаді (43,06 мільйона барелів на добу). Згідно з розрахунками Reuters на основі звіту, якщо рівень видобутку залишиться незмінним, надлишок складе лише 60 тисяч барелів на добу.

Цей прогноз ОПЕК різко контрастує з оцінкою МЕА, яке того ж дня припустило, що надлишок світової пропозиції наступного року може досягти майже 3,84 мільйона барелів на добу.

Група ОПЕК+ планує призупинити зростання видобутку у першому кварталі 2026 року на тлі загальних очікувань надлишку. ОПЕК також зберегла свої прогнози щодо зростання світового попиту на нафту у 2025 та 2026 роках без змін, заявивши, що світова економіка стоїть на міцній основі.

