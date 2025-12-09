Ринок нафти зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції – трейдери

$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 14334 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 22267 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
9 грудня, 07:23 • 34654 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 24372 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 28413 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 38892 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33259 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55 • 34868 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32608 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Ексклюзив
09:02 • 22267 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 56223 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 51419 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Лев XIV
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Сумська область
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 60839 перегляди
Netflix оголосив, що купив Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Forbes

Ринок нафти зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції – трейдери

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Ринок нафти наступного року зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції та слабкий попит, застерігає трейдер Trafigura. Очікується рекордний профіцит понад 4 мільйони барелів на день, що вже призвело до падіння цін на нафту Brent на 16% цього року.

Ринок нафти зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції – трейдери

Світовий ринок нафти наступного року прямує до "суперперенасичення" через суттєве зростання пропозиції, яке може зіткнутися зі слабким попитом. Про це попередив Bloomberg один із найбільших світових трейдерів сировинних товарів Trafigura, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), наступного року очікується рекордний профіцит понад 4 мільйони барелів на день, що становить близько 4% світового споживання. Хоча аналітики припускають, що на практиці цей показник може бути меншим, значний надлишок пропозиції все одно прогнозується.

Нафта дешевшає на тлі мирних переговорів щодо війни в Україні та очікувань рішення ФРС США09.12.25, 08:19 • 3032 перегляди

Як пояснив Саад Рахім, головний економіст Trafigura, нові великі нафтові проєкти, заплановані роки тому, розпочинаються саме в той момент, коли зростання попиту, зокрема в Китаї, сповільнюється. 

Незалежно від того, чи це надлишок, чи супернадлишок, від цього важко позбутися 

– сказав Рахім, підкресливши серйозність ситуації. 

Невідповідність між зростанням пропозиції та зниженням попиту вже негативно впливає на ціни. Зокрема, ціна на нафту марки Brent цього року впала на 16%, що ставить її на шлях до найгіршого річного показника з часів пандемії. 

За словами Рахіма, значні закупівлі з боку великих імпортерів та скориговані плани поставок від США та країн ОПЕК+ можуть лише відтермінувати або пом'якшити очікуваний надлишок на ринку.

Ціни на нафту коливаються поблизу двотижневих максимумів: що вплинуло на ринок 08.12.25, 08:34 • 3826 переглядiв

Степан Гафтко

Енергетика
Тренд
Війна в Україні
Brent
Федеральна резервна система
Китай
Сполучені Штати Америки