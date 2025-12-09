Ринок нафти зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції – трейдери
Київ • УНН
Ринок нафти наступного року зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції та слабкий попит, застерігає трейдер Trafigura. Очікується рекордний профіцит понад 4 мільйони барелів на день, що вже призвело до падіння цін на нафту Brent на 16% цього року.
Світовий ринок нафти наступного року прямує до "суперперенасичення" через суттєве зростання пропозиції, яке може зіткнутися зі слабким попитом. Про це попередив Bloomberg один із найбільших світових трейдерів сировинних товарів Trafigura, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), наступного року очікується рекордний профіцит понад 4 мільйони барелів на день, що становить близько 4% світового споживання. Хоча аналітики припускають, що на практиці цей показник може бути меншим, значний надлишок пропозиції все одно прогнозується.
Нафта дешевшає на тлі мирних переговорів щодо війни в Україні та очікувань рішення ФРС США09.12.25, 08:19 • 3032 перегляди
Як пояснив Саад Рахім, головний економіст Trafigura, нові великі нафтові проєкти, заплановані роки тому, розпочинаються саме в той момент, коли зростання попиту, зокрема в Китаї, сповільнюється.
Незалежно від того, чи це надлишок, чи супернадлишок, від цього важко позбутися
Невідповідність між зростанням пропозиції та зниженням попиту вже негативно впливає на ціни. Зокрема, ціна на нафту марки Brent цього року впала на 16%, що ставить її на шлях до найгіршого річного показника з часів пандемії.
За словами Рахіма, значні закупівлі з боку великих імпортерів та скориговані плани поставок від США та країн ОПЕК+ можуть лише відтермінувати або пом'якшити очікуваний надлишок на ринку.
Ціни на нафту коливаються поблизу двотижневих максимумів: що вплинуло на ринок 08.12.25, 08:34 • 3826 переглядiв