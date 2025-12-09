Ринок нафти зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції – трейдери

Світовий ринок нафти наступного року прямує до "суперперенасичення" через суттєве зростання пропозиції, яке може зіткнутися зі слабким попитом. Про це попередив Bloomberg один із найбільших світових трейдерів сировинних товарів Trafigura, пише УНН.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), наступного року очікується рекордний профіцит понад 4 мільйони барелів на день, що становить близько 4% світового споживання. Хоча аналітики припускають, що на практиці цей показник може бути меншим, значний надлишок пропозиції все одно прогнозується.

Як пояснив Саад Рахім, головний економіст Trafigura, нові великі нафтові проєкти, заплановані роки тому, розпочинаються саме в той момент, коли зростання попиту, зокрема в Китаї, сповільнюється.

Незалежно від того, чи це надлишок, чи супернадлишок, від цього важко позбутися