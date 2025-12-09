Рынок нефти столкнется с "суперперенасыщением" из-за роста предложения – трейдеры

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 7500 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 14436 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 34770 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 24425 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 28439 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 38916 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33274 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34883 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32620 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34578 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 17263 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 14329 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 13406 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 13556 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 10009 просмотра
публикации
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 10059 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 34770 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 15523 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 56276 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 51466 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Папа Лев XIV
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 14370 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 24199 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 60857 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 66632 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 76728 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дипломатка
Forbes

Рынок нефти столкнется с "суперперенасыщением" из-за роста предложения – трейдеры

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Рынок нефти в следующем году столкнется с "суперперенасыщением" из-за роста предложения и слабого спроса, предупреждает трейдер Trafigura. Ожидается рекордный профицит более 4 миллионов баррелей в день, что уже привело к падению цен на нефть Brent на 16% в этом году.

Рынок нефти столкнется с "суперперенасыщением" из-за роста предложения – трейдеры

Мировой рынок нефти в следующем году движется к «суперперенасыщению» из-за существенного роста предложения, которое может столкнуться со слабым спросом. Об этом предупредил Bloomberg один из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров Trafigura, пишет УНН.

Подробности

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в следующем году ожидается рекордный профицит более 4 миллионов баррелей в день, что составляет около 4% мирового потребления. Хотя аналитики предполагают, что на практике этот показатель может быть меньше, значительный избыток предложения все равно прогнозируется.

Нефть дешевеет на фоне мирных переговоров по войне в Украине и ожиданий решения ФРС США09.12.25, 08:19 • 3036 просмотров

Как пояснил Саад Рахим, главный экономист Trafigura, новые крупные нефтяные проекты, запланированные годы назад, начинаются именно в тот момент, когда рост спроса, в частности в Китае, замедляется. 

Независимо от того, это избыток или суперизбыток, от этого трудно избавиться 

– сказал Рахим, подчеркнув серьезность ситуации. 

Несоответствие между ростом предложения и снижением спроса уже негативно влияет на цены. В частности, цена на нефть марки Brent в этом году упала на 16%, что ставит ее на путь к худшему годовому показателю со времен пандемии. 

По словам Рахима, значительные закупки со стороны крупных импортеров и скорректированные планы поставок от США и стран ОПЕК+ могут лишь отсрочить или смягчить ожидаемый избыток на рынке.

Цены на нефть колеблются вблизи двухнедельных максимумов: что повлияло на рынок08.12.25, 08:34 • 3826 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Тренд
Война в Украине
Нефть марки Brent
Федеральная резервная система
Китай
Соединённые Штаты