Рынок нефти столкнется с "суперперенасыщением" из-за роста предложения – трейдеры

Мировой рынок нефти в следующем году движется к «суперперенасыщению» из-за существенного роста предложения, которое может столкнуться со слабым спросом. Об этом предупредил Bloomberg один из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров Trafigura, пишет УНН.

Подробности

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в следующем году ожидается рекордный профицит более 4 миллионов баррелей в день, что составляет около 4% мирового потребления. Хотя аналитики предполагают, что на практике этот показатель может быть меньше, значительный избыток предложения все равно прогнозируется.

Как пояснил Саад Рахим, главный экономист Trafigura, новые крупные нефтяные проекты, запланированные годы назад, начинаются именно в тот момент, когда рост спроса, в частности в Китае, замедляется.

Независимо от того, это избыток или суперизбыток, от этого трудно избавиться – сказал Рахим, подчеркнув серьезность ситуации.

Несоответствие между ростом предложения и снижением спроса уже негативно влияет на цены. В частности, цена на нефть марки Brent в этом году упала на 16%, что ставит ее на путь к худшему годовому показателю со времен пандемии.

По словам Рахима, значительные закупки со стороны крупных импортеров и скорректированные планы поставок от США и стран ОПЕК+ могут лишь отсрочить или смягчить ожидаемый избыток на рынке.

