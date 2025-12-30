В Украину вернулась очередная группа детей и подростков с оккупированных территорий

С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще одну группу детей и подростков. Об этом информирует УНН со ссылкой на инициативу Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Facebook.

Подробности

В частности, среди спасенных:

17-летний Максим с врожденным нарушением слуха. Его семья имеет проукраинскую позицию, из-за чего российские военные неоднократно проводили обыски в их доме. Все время оккупации парень тайно учился онлайн в украинской школе.

23-летний Артем и 19-летний Даниил. До оккупации Артем служил в территориальной обороне, поэтому семья оказалась под постоянным вниманием оккупантов. Сотрудники ФСБ неоднократно приходили с обысками к ним домой, пытались завербовать братьев, а их матери угрожали депортацией.

18-летний Богдан, которого российские оккупанты принудительно направили на комиссию в психиатрическую больницу и поставили на воинский учет в российскую армию. После получения повестки парень понял, что медлить больше нельзя, и принял решение спасаться.

17-летний Дмитрий, которого вместе с семьей оккупанты вывезли из родного поселка под видом "эвакуации". На самом деле их доставили в палаточный лагерь в Белгородской области, а затем - в общежитие в Орловской области РФ.

"Там на парня оформили фальшивые документы, пытаясь полностью оторвать его от Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может быть уверена в возвращении всех похищенных Россией детей. Он подчеркнул, что партнеры и журналисты поднимают этот вопрос, и это очень важно, ведь иначе РФ сделает все, чтобы его забыли.

