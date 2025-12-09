$42.060.13
8 декабря, 19:50 • 13204 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 25337 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 24253 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 29838 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 29437 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 31998 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 41781 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 37866 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18846 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 38077 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Украина вернула 1892 ребенка, похищенных россией, усиливая дипломатическое и юридическое давление. Министерство юстиции обрабатывает более 20 тысяч сообщений о депортации, из которых 9221 верифицировано.

Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка

Украина усиливает дипломатическое и юридическое давление на Россию с целью возвращения украинских детей. На днях Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая должна способствовать этому процессу. УНН пообщался с руководителем проектов инициативы Президента Украины "Bring Kids Back UA" Максимом Максимовым, который сообщил, что на Родину было возвращено 1892 ребенка.

К возвращению похищенных Россией детей совместно с государством присоединились общественные организации и международные партнеры.

В то же время Министерство юстиции уже обрабатывает более 20 тысяч сообщений о депортации или принудительном перемещении, из которых 9221 кейс уже верифицирован. Однако сопротивление России делает процесс крайне сложным и опасным.

Россия не желает сотрудничать. Более того, она системно противодействует возвращению детей. Именно поэтому им меняют имена, их разбрасывают по разным отдаленным регионам, выдают всем российские паспорта: потому что это все усложняет идентификацию, поиск и установление местонахождения детей, соответственно, и процессы возвращения. Ну, и я уже не говорю о трудностях со свободным передвижением на оккупированные территории. Чисто политически, России это абсолютно не выгодно возвращать нам детей, потому что они возвращают свидетелей военных преступлений, по меньшей мере

- сообщает руководитель проектов “Bring Kids Back UA”.

Важным элементом работы является международное сотрудничество и документирование преступлений. Украина тесно сотрудничает с правозащитными организациями и, в частности, Гуманитарной лабораторией Йельского университета. Команда Yale предоставила доказательства принудительных усыновлений и существования 210 институций, которые используются Россией системно для оправдания индукций и милитаризации украинских детей, говорит Максимов. Именно эти материалы уже стали предметом рассмотрения на Совете безопасности ООН.

Подробнее о процессе поиска, возвращения и реинтеграции детей читайте в материале УНН "Похищенные Россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир".

Алла Киосак

Общество
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Йельский университет
Украина