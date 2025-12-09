Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Киев • УНН
Украина вернула 1892 ребенка, похищенных россией, усиливая дипломатическое и юридическое давление. Министерство юстиции обрабатывает более 20 тысяч сообщений о депортации, из которых 9221 верифицировано.
Украина усиливает дипломатическое и юридическое давление на Россию с целью возвращения украинских детей. На днях Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая должна способствовать этому процессу. УНН пообщался с руководителем проектов инициативы Президента Украины "Bring Kids Back UA" Максимом Максимовым, который сообщил, что на Родину было возвращено 1892 ребенка.
К возвращению похищенных Россией детей совместно с государством присоединились общественные организации и международные партнеры.
В то же время Министерство юстиции уже обрабатывает более 20 тысяч сообщений о депортации или принудительном перемещении, из которых 9221 кейс уже верифицирован. Однако сопротивление России делает процесс крайне сложным и опасным.
Россия не желает сотрудничать. Более того, она системно противодействует возвращению детей. Именно поэтому им меняют имена, их разбрасывают по разным отдаленным регионам, выдают всем российские паспорта: потому что это все усложняет идентификацию, поиск и установление местонахождения детей, соответственно, и процессы возвращения. Ну, и я уже не говорю о трудностях со свободным передвижением на оккупированные территории. Чисто политически, России это абсолютно не выгодно возвращать нам детей, потому что они возвращают свидетелей военных преступлений, по меньшей мере
Важным элементом работы является международное сотрудничество и документирование преступлений. Украина тесно сотрудничает с правозащитными организациями и, в частности, Гуманитарной лабораторией Йельского университета. Команда Yale предоставила доказательства принудительных усыновлений и существования 210 институций, которые используются Россией системно для оправдания индукций и милитаризации украинских детей, говорит Максимов. Именно эти материалы уже стали предметом рассмотрения на Совете безопасности ООН.
Подробнее о процессе поиска, возвращения и реинтеграции детей читайте в материале УНН "Похищенные Россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир".