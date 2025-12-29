Зеленский назвал условия отмены военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение может быть отменено только после получения Украиной гарантий безопасности. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.

Прежде всего, мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И именно только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии - сказал Зеленский в ответ на вопрос, завершится ли действие военного положения в случае перемирия, и, соответственно, будут ли открыты в этом случае границы для мужчин призывного возраста.

"А что касается гарантий безопасности. Почему мы так много времени сейчас уделяем им. А это мониторинг партнеров и их присутствие. Я думаю, мы серьезно настроены, мы с партнерами это проговорим, что как мы сможем доработать все документы, и если мы найдем все же возможности со всеми, с американцами, европейцами и с "русскими", подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент одновременно мы получим гарантию безопасности. То есть не будем тратить время. И в тот момент, когда мы их задержим, это будет для нас всех сигнал, что война закончилась", - сказал Президент.

Глава государства также отметил, что "безусловно", на эти сроки "также будет влиять понимание и позиция командования нашей армии". "Мы это проговариваем на Ставке. Они должны сказать, что вся инфраструктура для этого готова, для того, чтобы отменять военное положение", - сказал Зеленский.

Зеленский предложил Трампу рассмотреть гарантии безопасности для Украины на 30-50 лет