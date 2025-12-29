$42.060.13
49.560.13
ukenru
09:17 • 70 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
04:39 • 13758 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 31803 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 38524 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 35950 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 31888 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 38555 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 49107 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33897 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40516 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
6.4м/с
68%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах командVideo28 декабря, 23:41 • 23127 просмотра
"Нам нужен справедливый мир": Александер Стубб рассказал детали переговоров Зеленского и Трампа29 декабря, 00:44 • 5944 просмотра
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата29 декабря, 01:38 • 5568 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 25404 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 10699 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 33183 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 114865 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 162470 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 85252 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 115600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 2712 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 27086 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 37729 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 114851 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 38593 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Отопление
Фильм

Зеленский назвал условия отмены военного положения

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что военное положение будет отменено только после получения Украиной гарантий безопасности. А также потребует согласия командования армии.

Зеленский назвал условия отмены военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение может быть отменено только после получения Украиной гарантий безопасности. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.

Прежде всего, мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И именно только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии

- сказал Зеленский в ответ на вопрос, завершится ли действие военного положения в случае перемирия, и, соответственно, будут ли открыты в этом случае границы для мужчин призывного возраста.

"А что касается гарантий безопасности. Почему мы так много времени сейчас уделяем им. А это мониторинг партнеров и их присутствие. Я думаю, мы серьезно настроены, мы с партнерами это проговорим, что как мы сможем доработать все документы, и если мы найдем все же возможности со всеми, с американцами, европейцами и с "русскими", подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент одновременно мы получим гарантию безопасности. То есть не будем тратить время. И в тот момент, когда мы их задержим, это будет для нас всех сигнал, что война закончилась", - сказал Президент.

Глава государства также отметил, что "безусловно", на эти сроки "также будет влиять понимание и позиция командования нашей армии". "Мы это проговариваем на Ставке. Они должны сказать, что вся инфраструктура для этого готова, для того, чтобы отменять военное положение", - сказал Зеленский.

Зеленский предложил Трампу рассмотреть гарантии безопасности для Украины на 30-50 лет29.12.25, 10:39 • 970 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина