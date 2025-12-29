$42.060.13
Эксклюзив
12:21
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Графики отключений электроэнергии
Нефть марки Brent

Hyundai не может выкупить свой бывший завод в россии из-за войны в Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai не имеет возможности выкупить свой бывший завод в россии, несмотря на опцию обратного выкупа, срок действия которой истекает в следующем месяце. Причиной является война в Украине и связанные с ней санкции, которые делают невозможным возвращение компании на российский рынок.

Hyundai не может выкупить свой бывший завод в россии из-за войны в Украине - Reuters

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai не имеет возможности выкупить обратно свой бывший производственный завод в россии из-за продолжающейся войны в Украине. При этом опция обратного выкупа, вероятно, истечет уже в следующем месяце. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, осведомленный с ситуацией, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, вместе со своей "дочкой" Kia Hyundai ранее был крупнейшим иностранным автопроизводителем в россии. Однако в 2024 году компания продала свой завод в санкт-петербурге. Работа предприятия была остановлена еще в марте 2022 года — через месяц после вторжения рф в Украину, что вызвало волну западных санкций и нарушило цепочки поставок и платежей.

Сделка, по которой Hyundai продал 100% завода российской AGR Automotive Group за символические 140 тыс. вон (97 долларов), предусматривала двухлетнюю опцию обратного выкупа. Срок действия этого пункта истекает в январе.

"Это не та ситуация, в которой мы можем выкупить акции", — сказал источник, знакомый с внутренними обсуждениями Hyundai, попросив не называть его имя из-за чувствительности темы.

В Hyundai заявили Reuters, что окончательного решения по реализации опции выкупа еще не принято. AGR Automotive Group не ответила на запрос о комментарии.

Хотя собеседник не уточнил конкретных причин невозможности воспользоваться опцией, он указал на продолжающуюся войну в Украине. Несмотря на то что президент США Дональд Трамп назвал прекращение войны одним из приоритетов своей администрации и давит на Киев и Москву относительно мирного соглашения, боевые действия продолжаются, а санкции США и ЕС против россии остаются в силе.

"Война должна закончиться", — отметил источник.

Пока непонятно, будет ли пропуск январского дедлайна означать окончательный отказ Hyundai от права на обратный выкуп, или компания сможет договориться о продлении срока

- подчеркивает издание.

Из-за репутационных рисков и санкций, которые сделали невозможной работу заводов, большинство иностранных автопроизводителей покинули российский рынок. Продавая активы в России в 2024 году, Hyundai заявляла, что понесет убытки в 287 млрд вон.

Некоторые компании, в том числе Hyundai, продали заводы российским структурам за символические суммы, оставив за собой опцию обратного выкупа в надежде когда-нибудь вернуться. Большинство таких предприятий сейчас собирают китайские автомобили под российскими брендами, тогда как завод Hyundai выпускает машины под брендом Solaris — бывшим названием популярной модели корейского производителя для российского рынка.

Японская Mazda Motor стала первой компанией, которая потеряла право на обратный выкуп в октябре, отказавшись реализовывать опцию выкупа 50% своего российского завода у бывшего партнера Sollers. Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz также имеют опции обратного выкупа, срок действия которых истекает между 2027 и 2029 годами. Toyota и Volkswagen продали свои активы без каких-либо прав на выкуп.

До выхода из россии завод Hyundai в Санкт-Петербурге был одним из крупнейших иностранных автопредприятий в стране с мощностью более 200 тыс. автомобилей Hyundai и Kia в год. Hyundai и Kia, в которой Hyundai владеет около 35%, были крупнейшими иностранными игроками российского рынка до войны в Украине. В 2019 году они вместе продали более 400 тыс. автомобилей — около 23% всех продаж новых авто в России, опередив крупнейшего местного производителя АвтоВАЗ. Примерно половина этого объема производилась непосредственно на российском заводе.

Автомобильный сектор россии, который когда-то считался одним из самых перспективных в Европе, в этом году демонстрирует слабые признаки восстановления. Сейчас на рынке доминируют китайские компании, которые в 2024 году продали в россии почти 1 млн автомобилей из общего объема продаж 1,57 млн единиц.

Ольга Розгон

