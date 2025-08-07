$41.610.07
GM и Hyundai объединились: вместе будут разрабатывать грузовики, легковые автомобили и фургоны

Киев • УНН

 • 794 просмотра

General Motors и Hyundai объявили о партнерстве для разработки пяти новых моделей, от пикапов до электрических фургонов. Сотрудничество охватывает рынки обеих Америк, а первые автомобили появятся в 2028 году.

GM и Hyundai объединились: вместе будут разрабатывать грузовики, легковые автомобили и фургоны

General Motors и Hyundai объявили о партнерстве: компании совместно создают пять новых моделей - от пикапов до электрических фургонов. Сотрудничество охватывает рынки обеих Америк, а первые автомобили появятся уже в 2028 году, пишет УНН со ссылкой на Motor1.

GM и Hyundai окончательно согласовали детали своего неожиданного сотрудничества. Дуэт будет работать над компактными и среднеразмерными пикапами для рынков Центральной и Южной Америки, где также планируется выпуск компактного внедорожника и автомобиля аналогичного размера 

- говорится в публикации.

Все четыре модели, как указано, будут доступны либо с полностью двигателями внутреннего сгорания, либо с гибридными силовыми агрегатами. Кроме того, для Северной Америки разрабатывается полностью электрический коммерческий фургон как меньшая альтернатива фургону BrightDrop от Chevrolet.

После полного наращивания производства всей продукции две компании будут производить более 800 тысяч автомобилей ежегодно. Hyundai возьмет на себя ответственность за разработку компактных моделей и электрического фургона, тогда как GM будет заниматься разработкой среднеразмерных грузовиков, говорится в публикации.

Каждая компания будет продавать автомобили под своим собственным брендом. Автомобили, предназначенные для рынков Центральной и Южной Америки, поступят в продажу в 2028 году. В начале того же года запланирован запуск электрического коммерческого фургона, произведенного в Соединенных Штатах 

- раскрывает планы компаний издание.

Hyundai и GM также изучают возможности совместных закупок сырья и деталей, а также обеспечения низкоуглеродной стали. Кроме того, обе стороны рассматривают возможность совместной работы в области топливных элементов. Это контрастирует с недавним решением Stellantis фактически отменить свои инициативы по водородным топливным элементам.

Почему GM и Hyundai сотрудничают

Существует несколько причин, почему два автопроизводителя, несмотря на свои разногласия, решили бы сотрудничать. Объединение усилий позволяет GM и Hyundai сократить затраты на разработку и ускорить процесс инженерии, что будет способствовать более быстрому выходу продукции на рынок. Дополнительная экономия обеспечивается совместными закупками сырья и компонентов.

Hyundai и GM намекают на расширение партнерства, утверждая, что это лишь первые пять совместно разработанных автомобилей, а значит, намекают, что на подходе еще больше.

Алена Уткина

