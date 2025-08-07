GM та Hyundai об’єдналися: разом розроблятимуть вантажівки, легкові автомобілі та фургони
Київ • УНН
General Motors і Hyundai оголосили про партнерство для розробки п'яти нових моделей, від пікапів до електричних фургонів. Співпраця охоплює ринки обох Америк, а перші авто з'являться у 2028 році.
General Motors і Hyundai оголосили про партнерство: компанії разом створюють п’ять нових моделей - від пікапів до електричних фургонів. Співпраця охоплює ринки обох Америк, а перші авто з’являться вже у 2028 році, пише УНН із посиланням на Motor1.
GM та Hyundai остаточно узгодили деталі своєї неочікуваної співпраці. Дует працюватиме над компактними та середньорозмірними пікапами для ринків Центральної та Південної Америки, де також планується випуск компактного позашляховика та автомобіля аналогічного розміру
Усі чотири моделі, як вказано, будуть доступні або з повністю двигунами внутрішнього згоряння, або з гібридними силовими агрегатами. Крім того, для Північної Америки розробляється повністю електричний комерційний фургон як менша альтернатива фургону BrightDrop від Chevrolet.
Після повного нарощування виробництва всієї продукції дві компанії вироблятимуть понад 800 тисяч автомобілів щорічно. Hyundai візьме на себе відповідальність за розробку компактних моделей та електричного фургона, тоді як GM займатиметься розробкою середньорозмірних вантажівок, ідеться у публікації.
Кожна компанія продаватиме автомобілі під своїм власним брендом. Автомобілі, призначені для ринків Центральної та Південної Америки, надійдуть у продаж у 2028 році. На початку того ж року заплановано запуск електричного комерційного фургона, виготовленого у Сполучених Штатах
Hyundai та GM також вивчають можливості спільних закупівель сировини та деталей, а також забезпечення низьковуглецевої сталі. Крім того, обидві сторони розглядають можливість спільної роботи в галузі паливних елементів. Це контрастує з нещодавнім рішенням Stellantis фактично скасувати свої ініціативи щодо водневих паливних елементів.
Чому GM та Hyundai співпрацюють
Існує кілька причин, чому два автовиробники, попри свої розбіжності, вирішили б співпрацювати. Об'єднання зусиль дозволяє GM та Hyundai скоротити витрати на розробку та пришвидшити процес інженерії, що сприятиме швидшому виходу продукції на ринок. Додаткова економія забезпечується спільними закупівлями сировини та компонентів.
Hyundai та GM натякають на розширення партнерства, стверджуючи, що це лише перші п'ять спільно розроблених автомобілів, а отже, натякають, що на підході ще більше.
Електричний седан Xpeng P7 отримав 10 000 замовлень за 6 хвилин після початку продажів в Китаї07.08.25, 11:35 • 2378 переглядiв