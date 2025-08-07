$41.610.07
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 8400 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 42153 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 44750 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 65537 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 92447 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 66004 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 44000 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 44551 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56129 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55838 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
GM та Hyundai об’єдналися: разом розроблятимуть вантажівки, легкові автомобілі та фургони

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

General Motors і Hyundai оголосили про партнерство для розробки п'яти нових моделей, від пікапів до електричних фургонів. Співпраця охоплює ринки обох Америк, а перші авто з'являться у 2028 році.

GM та Hyundai об’єдналися: разом розроблятимуть вантажівки, легкові автомобілі та фургони

General Motors і Hyundai оголосили про партнерство: компанії разом створюють п’ять нових моделей - від пікапів до електричних фургонів. Співпраця охоплює ринки обох Америк, а перші авто з’являться вже у 2028 році, пише УНН із посиланням на Motor1.

GM та Hyundai остаточно узгодили деталі своєї неочікуваної співпраці. Дует працюватиме над компактними та середньорозмірними пікапами для ринків Центральної та Південної Америки, де також планується випуск компактного позашляховика та автомобіля аналогічного розміру 

- йдеться у публікації.

Усі чотири моделі, як вказано, будуть доступні або з повністю двигунами внутрішнього згоряння, або з гібридними силовими агрегатами. Крім того, для Північної Америки розробляється повністю електричний комерційний фургон як менша альтернатива фургону BrightDrop від Chevrolet.

Після повного нарощування виробництва всієї продукції дві компанії вироблятимуть понад 800 тисяч автомобілів щорічно. Hyundai візьме на себе відповідальність за розробку компактних моделей та електричного фургона, тоді як GM займатиметься розробкою середньорозмірних вантажівок, ідеться у публікації.

Кожна компанія продаватиме автомобілі під своїм власним брендом. Автомобілі, призначені для ринків Центральної та Південної Америки, надійдуть у продаж у 2028 році. На початку того ж року заплановано запуск електричного комерційного фургона, виготовленого у Сполучених Штатах 

- розкриває плани компаній видання.

Hyundai та GM також вивчають можливості спільних закупівель сировини та деталей, а також забезпечення низьковуглецевої сталі. Крім того, обидві сторони розглядають можливість спільної роботи в галузі паливних елементів. Це контрастує з нещодавнім рішенням Stellantis фактично скасувати свої ініціативи щодо водневих паливних елементів.

Чому GM та Hyundai співпрацюють

Існує кілька причин, чому два автовиробники, попри свої розбіжності, вирішили б співпрацювати. Об'єднання зусиль дозволяє GM та Hyundai скоротити витрати на розробку та пришвидшити процес інженерії, що сприятиме швидшому виходу продукції на ринок. Додаткова економія забезпечується спільними закупівлями сировини та компонентів.

Hyundai та GM натякають на розширення партнерства, стверджуючи, що це лише перші п'ять спільно розроблених автомобілів, а отже, натякають, що на підході ще більше.

Альона Уткіна

