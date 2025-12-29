Українці отримують соціальну допомогу при усиновленні дітей: алгоритм виплат

Громадяни України, які усиновлюють дітей, можуть отримати від держави відповідну соціальну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Деталі

У Пенсійному фонді зазначили: державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях, надається, у випадках, коли ці діти навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

Ці виплати здійснюються до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Звернутися за призначенням соціальної допомоги можна через:

сервісний центр ПФУ;

вебпортал електронних послуг ПФУ;

портал ДІЯ;

мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

ЦНАП;

засоби поштового зв’язку.

