"Нам потрібен справедливий мир": Александер Стубб розповів деталі переговорів Зеленського та Трампа

Президент Фінляндії Александер Стубб прокоментував переговори в США за участі Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Стубб підтвердив участь у переговорах не лише Зеленського і Трампа, а й інших європейських лідерів. Це президент Польщі Кароль Навроцький, президент Франції Еммануель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, голови урядів Італії, Німеччини і Великої Британії, Джорджа Мелоні, Фрідріх Мерц і Кір Стармер.

Переговори тривали понад годину. Ми обговорили конкретні кроки для припинення війни. Ми всі прагнемо справедливого та тривалого миру - заявив Стубб.

Нагадаємо

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про помітний прогрес у мирних переговорах.