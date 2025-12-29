"Нам потрібен справедливий мир": Александер Стубб розповів деталі переговорів Зеленського та Трампа
Київ • УНН
Президент Фінляндії повідомив про переговори в США за участі Зеленського, Трампа та інших європейських лідерів, включаючи Макрона та фон дер Ляєн. Дискусії тривали понад годину, зосередившись на конкретних кроках для припинення війни та досягнення тривалого миру.
Президент Фінляндії Александер Стубб прокоментував переговори в США за участі Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Стубб підтвердив участь у переговорах не лише Зеленського і Трампа, а й інших європейських лідерів. Це президент Польщі Кароль Навроцький, президент Франції Еммануель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, голови урядів Італії, Німеччини і Великої Британії, Джорджа Мелоні, Фрідріх Мерц і Кір Стармер.
Переговори тривали понад годину. Ми обговорили конкретні кроки для припинення війни. Ми всі прагнемо справедливого та тривалого миру
Нагадаємо
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про помітний прогрес у мирних переговорах.