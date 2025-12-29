"Нам потрібен справедливий мир": Александер Стубб розповів деталі переговорів Зеленського та Трампа

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3564 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6378 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8524 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12714 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14368 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18851 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35507 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54778 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59140 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51882 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.9м/с
85%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 28944 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21446 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24699 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17312 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14292 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14413 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17433 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139567 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183911 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101802 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2198 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21545 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34402 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44916 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139567 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Forbes
WhatsApp

"Нам потрібен справедливий мир": Александер Стубб розповів деталі переговорів Зеленського та Трампа

Київ • УНН

 • 17870 перегляди

Президент Фінляндії повідомив про переговори в США за участі Зеленського, Трампа та інших європейських лідерів, включаючи Макрона та фон дер Ляєн. Дискусії тривали понад годину, зосередившись на конкретних кроках для припинення війни та досягнення тривалого миру.

"Нам потрібен справедливий мир": Александер Стубб розповів деталі переговорів Зеленського та Трампа

Президент Фінляндії Александер Стубб прокоментував переговори в США за участі Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Стубб підтвердив участь у переговорах не лише Зеленського і Трампа, а й інших європейських лідерів. Це президент Польщі Кароль Навроцький, президент Франції Еммануель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, голови урядів Італії, Німеччини і Великої Британії, Джорджа Мелоні, Фрідріх Мерц і Кір Стармер.

Переговори тривали понад годину. Ми обговорили конкретні кроки для припинення війни. Ми всі прагнемо справедливого та тривалого миру

 - заявив Стубб.

Нагадаємо

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про помітний прогрес у мирних переговорах.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Кір Стармер
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
Александр Стубб
Європейська комісія
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща