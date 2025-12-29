"Найважливіше - це безвідмовні гарантії безпеки з першого дня": Урсула дон дер Ляєн про мирні переговори

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про помітний прогрес у мирних переговорах та наголосила, що ключовим елементом будь-яких домовленостей мають стати надійні гарантії безпеки. Про це вона повідомила в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Ми мали гарну годинну розмову з президентом Дональдом Трампом та з президентом Володимиром Зеленським, та кількома європейськими лідерами, щоб обговорити їхню сьогоднішню зустріч щодо мирних переговорів. Був помітний прогрес, який ми вітаємо. Європа готова продовжувати співпрацю з Україною та нашими партнерами з США для закріплення цього прогресу. Найважливіше в цих зусиллях - це безвідмовні гарантії безпеки з першого дня - наголосила голова Єврокомісії.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив про можливе повне узгодження мирного плану в січні 2026 року, тоді як Дональд Трамп очікує цього за кілька тижнів. План узгоджений на 90-95%, при цьому питання безпекових гарантій та військовий вимір погоджені на 100%.