"Найважливіше - це безвідмовні гарантії безпеки з першого дня": Урсула дон дер Ляєн про мирні переговори
Київ • УНН
Голова Єврокомісії заявила про помітний прогрес у мирних переговорах, наголосивши на важливості надійних гарантій безпеки. Вона провела розмову з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, де обговорювались мирні домовленості.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про помітний прогрес у мирних переговорах та наголосила, що ключовим елементом будь-яких домовленостей мають стати надійні гарантії безпеки. Про це вона повідомила в соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Ми мали гарну годинну розмову з президентом Дональдом Трампом та з президентом Володимиром Зеленським, та кількома європейськими лідерами, щоб обговорити їхню сьогоднішню зустріч щодо мирних переговорів. Був помітний прогрес, який ми вітаємо. Європа готова продовжувати співпрацю з Україною та нашими партнерами з США для закріплення цього прогресу. Найважливіше в цих зусиллях - це безвідмовні гарантії безпеки з першого дня
Нагадаємо
Володимир Зеленський заявив про можливе повне узгодження мирного плану в січні 2026 року, тоді як Дональд Трамп очікує цього за кілька тижнів. План узгоджений на 90-95%, при цьому питання безпекових гарантій та військовий вимір погоджені на 100%.