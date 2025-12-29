$41.930.00
22:38 • 1866 просмотра
"Самое важное - это безотказные гарантии безопасности с первого дня": Урсула фон дер Ляйен о мирных переговорах

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Глава Еврокомиссии заявила о заметном прогрессе в мирных переговорах, подчеркнув важность надежных гарантий безопасности. Она провела разговор с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, где обсуждались мирные договоренности.

"Самое важное - это безотказные гарантии безопасности с первого дня": Урсула фон дер Ляйен о мирных переговорах

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заметном прогрессе в мирных переговорах и подчеркнула, что ключевым элементом любых договоренностей должны стать надежные гарантии безопасности. Об этом она сообщила в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

У нас был хороший часовой разговор с президентом Дональдом Трампом и с президентом Владимиром Зеленским, и несколькими европейскими лидерами, чтобы обсудить их сегодняшнюю встречу по мирным переговорам. Был заметный прогресс, который мы приветствуем. Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими партнерами из США для закрепления этого прогресса. Самое важное в этих усилиях - это безотказные гарантии безопасности с первого дня

- подчеркнула глава Еврокомиссии.

Напомним

Владимир Зеленский заявил о возможном полном согласовании мирного плана в январе 2026 года, тогда как Дональд Трамп ожидает этого через несколько недель. План согласован на 90-95%, при этом вопросы гарантий безопасности и военное измерение согласованы на 100%.

Алла Киосак

