У тринадцяти регіонах рф одночасно оголосили ракетну небезпеку вперше за час повномасштабної війни

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив про безпрецедентну масштабну тривогу на території країни-агресора, яка вдень 27 лютого охопила рекордну кількість суб'єктів федерації. Про це пише УНН.

Деталі

Головною особливістю події стало те, що під загрозою ударів опинилися не лише прикордонні райони, а й глибокий тил росіян, де раніше ніколи не застосовували подібні заходи безпеки.

Географія тривог та охоплення тилових областей

За даними моніторингу, попередження про можливу ракетну атаку отримали жителі татарстану, башкортостану, чувашії, удмуртії, а також самарської, ульяновської, пензенської, саратовської, оренбурзької, свердловської, ростовської, курської областей та пермського краю.

У восьми з цих тринадцяти регіонів ракетну небезпеку було оголошено вперше від початку бойових дій.

Україна здійснила влучні удари ракетами "Фламінго" на відстань до 1400 км – Зеленський