Ексклюзив
15:15 • 7598 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 14577 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 25058 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 27976 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 34582 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 49663 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 44545 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38609 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32971 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 53008 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

MIM-104 Patriot

У тринадцяти регіонах рф одночасно оголосили ракетну небезпеку вперше за час повномасштабної війни

Київ • УНН

 • 128 перегляди

27 лютого в 13 регіонах рф, включаючи глибокий тил, оголосили ракетну небезпеку. У восьми з них це сталося вперше з початку бойових дій.

У тринадцяти регіонах рф одночасно оголосили ракетну небезпеку вперше за час повномасштабної війни

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив про безпрецедентну масштабну тривогу на території країни-агресора, яка вдень 27 лютого охопила рекордну кількість суб'єктів федерації. Про це пише УНН.

Деталі

Головною особливістю події стало те, що під загрозою ударів опинилися не лише прикордонні райони, а й глибокий тил росіян, де раніше ніколи не застосовували подібні заходи безпеки.

Географія тривог та охоплення тилових областей

За даними моніторингу, попередження про можливу ракетну атаку отримали жителі татарстану, башкортостану, чувашії, удмуртії, а також самарської, ульяновської, пензенської, саратовської, оренбурзької, свердловської, ростовської, курської областей та пермського краю.

У восьми з цих тринадцяти регіонів ракетну небезпеку було оголошено вперше від початку бойових дій.

Україна здійснила влучні удари ракетами "Фламінго" на відстань до 1400 км – Зеленський25.02.26, 15:37 • 4278 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курська область
Рада національної безпеки і оборони України