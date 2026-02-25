Україна здійснила влучні удари ракетами "Фламінго" на відстань до 1400 км – Зеленський

Україна продовжує нарощувати спроможності власної ракетної програми, а удари ракетами "Фламінго" демонструють зростання як дальності, так і точності ураження. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

За словами Глави держави, нещодавні атаки стали серйозним успіхом для української оборонної промисловості.

У нас були влучні атаки ракетами "Фламінго" на 1400 кілометрів. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії