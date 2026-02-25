Україна здійснила влучні удари ракетами "Фламінго" на відстань до 1400 км – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що українські ракети "Фламінго" успішно вразили цілі на 1400 кілометрів. Це свідчить про зростання дальності та точності вітчизняної ракетної програми.
Україна продовжує нарощувати спроможності власної ракетної програми, а удари ракетами "Фламінго" демонструють зростання як дальності, так і точності ураження. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
За словами Глави держави, нещодавні атаки стали серйозним успіхом для української оборонної промисловості.
У нас були влучні атаки ракетами "Фламінго" на 1400 кілометрів. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії
Президент пояснив, що вихід на серійне виробництво затримався через російські удари по інфраструктурі.
Нам довелося довго чекати реновації лінії виробництва через відповідні атаки росіян
Водночас Зеленський підкреслив, що кількість ракет поступово зростатиме.
Вони будуть нарощувати кількість. Це залежить від грошей і від деяких компонентів
Глава держави наголосив, що під час останньої атаки ракети показали високу ефективність.
Були збиття російською ППО, були незбиття і були чіткі влучання. Але найголовніше – всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об’єкта
За його словами, саме це є ключовим показником.
Ми говоримо про високу якість, хорошу операцію і влучність
Нагадаємо
Після удару ракетами FP-5 "Фламінго" по воткінському заводу зафіксовано серйозні руйнування одного з ключових виробничих цехів. Це може суттєво вплинути на виготовлення ракетної техніки.