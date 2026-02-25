Україна здійснила влучні удари ракетами "Фламінго" на відстань до 1400 км – Зеленський

$43.260.03
50.970.04
ukenru
12:46 • 2518 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 5814 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 12649 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 15346 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 20898 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 19250 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 17758 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22227 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 28598 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 23049 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.2м/с
89%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС25 лютого, 05:31 • 6410 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 15686 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 16080 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 8636 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 7292 перегляди
Публікації
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 12666 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 42237 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 52396 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 69899 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 86774 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Йонас Гахр Сторе
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 16944 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 20631 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 22960 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 27481 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 35859 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
NASAMS

Україна здійснила влучні удари ракетами "Фламінго" на відстань до 1400 км – Зеленський

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Президент Зеленський заявив, що українські ракети "Фламінго" успішно вразили цілі на 1400 кілометрів. Це свідчить про зростання дальності та точності вітчизняної ракетної програми.

Україна здійснила влучні удари ракетами "Фламінго" на відстань до 1400 км – Зеленський

Україна продовжує нарощувати спроможності власної ракетної програми, а удари ракетами "Фламінго" демонструють зростання як дальності, так і точності ураження. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, нещодавні атаки стали серйозним успіхом для української оборонної промисловості.

У нас були влучні атаки ракетами "Фламінго" на 1400 кілометрів. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії 

– сказав Зеленський.

Президент пояснив, що вихід на серійне виробництво затримався через російські удари по інфраструктурі.

Нам довелося довго чекати реновації лінії виробництва через відповідні атаки росіян 

– зазначив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що кількість ракет поступово зростатиме.

Вони будуть нарощувати кількість. Це залежить від грошей і від деяких компонентів 

– сказав Президент.

Глава держави наголосив, що під час останньої атаки ракети показали високу ефективність.

Були збиття російською ППО, були незбиття і були чіткі влучання. Але найголовніше – всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об’єкта 

– заявив Зеленський.

За його словами, саме це є ключовим показником.

Ми говоримо про високу якість, хорошу операцію і влучність 

– підсумував Президент.

Нагадаємо

Після удару ракетами FP-5 "Фламінго" по воткінському заводу зафіксовано серйозні руйнування одного з ключових виробничих цехів. Це може суттєво вплинути на виготовлення ракетної техніки.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика