"Нам нужен справедливый мир": Александер Стубб рассказал детали переговоров Зеленского и Трампа

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Финляндии сообщил о переговорах в США с участием Зеленского, Трампа и других европейских лидеров, включая Макрона и фон дер Ляйен. Дискуссии длились более часа, сосредоточившись на конкретных шагах для прекращения войны и достижения длительного мира.

"Нам нужен справедливый мир": Александер Стубб рассказал детали переговоров Зеленского и Трампа

Президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал переговоры в США с участием Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Стубб подтвердил участие в переговорах не только Зеленского и Трампа, но и других европейских лидеров. Это президент Польши Кароль Навроцкий, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, главы правительств Италии, Германии и Великобритании, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц и Кир Стармер.

Переговоры длились более часа. Мы обсудили конкретные шаги для прекращения войны. Мы все стремимся к справедливому и прочному миру

 - заявил Стубб.

Напомним

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заметном прогрессе в мирных переговорах.

Евгений Устименко

