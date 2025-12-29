"Нам нужен справедливый мир": Александер Стубб рассказал детали переговоров Зеленского и Трампа
Киев • УНН
Президент Финляндии сообщил о переговорах в США с участием Зеленского, Трампа и других европейских лидеров, включая Макрона и фон дер Ляйен. Дискуссии длились более часа, сосредоточившись на конкретных шагах для прекращения войны и достижения длительного мира.
Президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал переговоры в США с участием Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Стубб подтвердил участие в переговорах не только Зеленского и Трампа, но и других европейских лидеров. Это президент Польши Кароль Навроцкий, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, главы правительств Италии, Германии и Великобритании, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц и Кир Стармер.
Переговоры длились более часа. Мы обсудили конкретные шаги для прекращения войны. Мы все стремимся к справедливому и прочному миру
Напомним
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заметном прогрессе в мирных переговорах.