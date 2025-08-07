Електричний седан Xpeng P7 отримав 10 000 замовлень за 6 хвилин після початку продажів в Китаї
Київ • УНН
Новий електричний седан Xpeng P7 отримав 10 000 замовлень за 6 хвилин 37 секунд після початку попереднього продажу в Китаї. Автомобіль доступний у версіях з дальністю ходу 820 км, 750 км та 702 км, пропонується шість кольорів кузова.
Новий електричний седан Xpeng P7 отримав 10 000 замовлень за 6 хвилин 37 секунд після початку попереднього продажу в Китаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на carnewschina.com.
Деталі
Новий автомобіль доступний у версіях з наддовгою дальністю ходу 820 км, високою продуктивністю 750 км та довгою дальністю ходу 702 км.
Розміри кузова складають 5017/1970/1427 мм (довжина/ширина/висота), а колісна база - 3008 мм. Також пропонується шість кольорів кузова: срібний, жовтий, зелений, фіолетовий, сірий і синій. Фарба автомобіля має товщину прозорого покриття 70 мікрометрів.
Крім того, повідомляється, що споживачі можуть розмістити замовлення, сплативши заставу в розмірі 99 юанів (14 доларів США), яка згодом може бути використана для компенсації вартості покупки в розмірі 3000 юанів (418 доларів США). При цьому офіційний запуск заплановано на кінець цього місяця, а діапазон цін попереднього продажу не був оголошений під час дебюту.
Нагадаємо
Розроблений для Китаю електричний кросовер Elexio може вийти на світові ринки. Кросовер має сучасний дизайн, але обмежені технології.