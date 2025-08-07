$41.610.07
Ексклюзив
08:14 • 6466 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 11900 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 22211 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 44199 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 49731 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99690 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68422 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61553 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47858 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 103303 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Електричний седан Xpeng P7 отримав 10 000 замовлень за 6 хвилин після початку продажів в Китаї

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Новий електричний седан Xpeng P7 отримав 10 000 замовлень за 6 хвилин 37 секунд після початку попереднього продажу в Китаї. Автомобіль доступний у версіях з дальністю ходу 820 км, 750 км та 702 км, пропонується шість кольорів кузова.

Електричний седан Xpeng P7 отримав 10 000 замовлень за 6 хвилин після початку продажів в Китаї

Новий електричний седан Xpeng P7 отримав 10 000 замовлень за 6 хвилин 37 секунд після початку попереднього продажу в Китаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на carnewschina.com.

Деталі

Новий автомобіль доступний у версіях з наддовгою дальністю ходу 820 км, високою продуктивністю 750 км та довгою дальністю ходу 702 км.

Розміри кузова складають 5017/1970/1427 мм (довжина/ширина/висота), а колісна база - 3008 мм. Також пропонується шість кольорів кузова: срібний, жовтий, зелений, фіолетовий, сірий і синій. Фарба автомобіля має товщину прозорого покриття 70 мікрометрів.

Крім того, повідомляється, що споживачі можуть розмістити замовлення, сплативши заставу в розмірі 99 юанів (14 доларів США), яка згодом може бути використана для компенсації вартості покупки в розмірі 3000 юанів (418 доларів США). При цьому офіційний запуск заплановано на кінець цього місяця, а діапазон цін попереднього продажу не був оголошений під час дебюту.

Нагадаємо

Розроблений для Китаю електричний кросовер Elexio може вийти на світові ринки. Кросовер має сучасний дизайн, але обмежені технології.

Євген Устименко

