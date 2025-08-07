Электрический седан Xpeng P7 получил 10 000 заказов за 6 минут после начала продаж в Китае
Киев • УНН
Новый электрический седан Xpeng P7 получил 10 000 заказов за 6 минут 37 секунд после начала предварительной продажи в Китае. Автомобиль доступен в версиях с дальностью хода 820 км, 750 км и 702 км, предлагается шесть цветов кузова.
Новый электрический седан Xpeng P7 получил 10 000 заказов за 6 минут 37 секунд после начала предварительной продажи в Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на carnewschina.com.
Детали
Новый автомобиль доступен в версиях со сверхдлинным запасом хода 820 км, высокой производительностью 750 км и длинным запасом хода 702 км.
Размеры кузова составляют 5017/1970/1427 мм (длина/ширина/высота), а колесная база - 3008 мм. Также предлагается шесть цветов кузова: серебряный, желтый, зеленый, фиолетовый, серый и синий. Краска автомобиля имеет толщину прозрачного покрытия 70 микрометров.
Кроме того, сообщается, что потребители могут разместить заказ, уплатив залог в размере 99 юаней (14 долларов США), который впоследствии может быть использован для компенсации стоимости покупки в размере 3000 юаней (418 долларов США). При этом официальный запуск запланирован на конец этого месяца, а диапазон цен предварительной продажи не был объявлен во время дебюта.
Напомним
Разработанный для Китая электрический кроссовер Elexio может выйти на мировые рынки. Кроссовер имеет современный дизайн, но ограниченные технологии.