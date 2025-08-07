Электрический седан Xpeng P7 получил 10 000 заказов за 6 минут после начала продаж в Китае

$41.610.07
Эксклюзив
08:14 • 2768 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 8876 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 20505 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 42576 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 48366 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97577 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 67982 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61492 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47821 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 101729 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97577 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 76256 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 101729 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 86627 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется6 августа, 12:02 • 105663 просмотра
Электрический седан Xpeng P7 получил 10 000 заказов за 6 минут после начала продаж в Китае

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Новый электрический седан Xpeng P7 получил 10 000 заказов за 6 минут 37 секунд после начала предварительной продажи в Китае. Автомобиль доступен в версиях с дальностью хода 820 км, 750 км и 702 км, предлагается шесть цветов кузова.

Электрический седан Xpeng P7 получил 10 000 заказов за 6 минут после начала продаж в Китае

Новый электрический седан Xpeng P7 получил 10 000 заказов за 6 минут 37 секунд после начала предварительной продажи в Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на carnewschina.com.

Детали

Новый автомобиль доступен в версиях со сверхдлинным запасом хода 820 км, высокой производительностью 750 км и длинным запасом хода 702 км.

Размеры кузова составляют 5017/1970/1427 мм (длина/ширина/высота), а колесная база - 3008 мм. Также предлагается шесть цветов кузова: серебряный, желтый, зеленый, фиолетовый, серый и синий. Краска автомобиля имеет толщину прозрачного покрытия 70 микрометров.

Кроме того, сообщается, что потребители могут разместить заказ, уплатив залог в размере 99 юаней (14 долларов США), который впоследствии может быть использован для компенсации стоимости покупки в размере 3000 юаней (418 долларов США). При этом официальный запуск запланирован на конец этого месяца, а диапазон цен предварительной продажи не был объявлен во время дебюта.

Напомним

Разработанный для Китая электрический кроссовер Elexio может выйти на мировые рынки. Кроссовер имеет современный дизайн, но ограниченные технологии.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологииАвто
Китай