Новий електричний кросовер Hyundai Elexio, який виробляється в КНР, з'явиться на закордонних ринках

Розроблений для Китаю електричний кросовер Elexio, з сучасним дизайном, але локальними технологіями, може також вийти на закордонні світові ринки. Передає УНН із посиланням на Motori та Electrek.

Деталі

Китайський автомобільний ринок поповнився новим гравцем. Hyundai у цьому році представив свою нову модель Elexio, - електричний кросовер, пристосований до місцевих потреб.

За новими даними, Hyundai Elexio продаватися також за межами КНР.

Згідно з новим звітом, новий електричний кросовер Hyundai може продаватися на закордонних ринках, включаючи Австралію.

Під час презентації нового IONIQ 9, генеральний директор Hyundai Australia Дон Романо заявив у коментарі ЗМІ, що Hyundai планує активізувати маркетинг та підтримати свою дилерську мережу.

Романо припустив, що новий кросовер Elexio може з'явитися в Австралії.

Зараз він проходить оцінку. Мені ще потрібно попрацювати, щоб переконатися, що це правильний автомобіль у правильному сегменті за правильною ціною для нашого ринку. І я ще не досяг цього рівня – сказав він.

Фахівець додав про Elexio, що це "безумовно перспективний автомобіль".

Довідка

Elexio вирізняється аеродинамічним дизайном та плавними лініями, а також привабливою передньою світловою панеллю та інтеграцією технологій.

Hyundai інвестувала близько 8 мільярдів юанів (приблизно 1,1 мільярда доларів) у розробку Elexio. Спочатку було прагнення Hyundai задовольнити пеош за все вподобання китайських споживачів.

Hyundai планує подальше розширення своєї лінійки електричних, гібридних та далекобійних автомобілів, щоб задовольнити різноманітні потреби споживачів.

Крім того, Hyundai планує запустити IONIQ 2, менший і доступніший електромобіль, який займе місце між Inster EV та Kona Electric.

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