Новий електричний кросовер Hyundai Elexio, який виробляється в КНР, з'явиться на закордонних ринках

$41.790.03
48.350.70
ukenru
06:28 • 11001 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
05:35 • 31301 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 77247 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 70819 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 113256 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
4 серпня, 11:14 • 145477 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
4 серпня, 10:06 • 83077 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
4 серпня, 07:56 • 73086 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
4 серпня, 07:35 • 74453 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 70486 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
55%
752мм
Популярнi новини
Ціни на бензин у росії б'ють рекорди: місцеві ЗМІ пояснили причину4 серпня, 23:26 • 21536 перегляди
Десятиліття інфляції: Іран готується "викреслити чотири нулі" з національної валюти4 серпня, 23:54 • 13749 перегляди
Війна росії проти України стала війною Трампа - CNN5 серпня, 01:56 • 23910 перегляди
Удар FPV-дрона по Запоріжжю: двоє пораненихPhoto5 серпня, 02:37 • 14362 перегляди
У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду06:57 • 13466 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією05:35 • 31244 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 77190 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 113203 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України4 серпня, 11:14 • 145428 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 259230 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Шон Даффі
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Сумська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 30498 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 53651 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 48154 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 53085 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 356346 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
Fox News
Brent

Новий електричний кросовер Hyundai Elexio, який виробляється в КНР, з'явиться на закордонних ринках

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Електричний кросовер Hyundai Elexio, розроблений для Китаю, може вийти на світові ринки, включаючи Австралію. Генеральний директор Hyundai Australia Дон Романо підтвердив, що автомобіль проходить оцінку для австралійського ринку.

Новий електричний кросовер Hyundai Elexio, який виробляється в КНР, з'явиться на закордонних ринках

Розроблений для Китаю електричний кросовер Elexio, з сучасним дизайном, але локальними технологіями, може також вийти на закордонні світові ринки. Передає УНН із посиланням на Motori та Electrek.

Деталі

Китайський автомобільний ринок поповнився новим гравцем. Hyundai у цьому році представив свою нову модель Elexio, - електричний кросовер, пристосований до місцевих потреб.

За новими даними, Hyundai Elexio продаватися також за межами КНР.

Згідно з новим звітом, новий електричний кросовер Hyundai може продаватися на закордонних ринках, включаючи Австралію.

Під час презентації нового IONIQ 9, генеральний директор Hyundai Australia Дон Романо заявив у коментарі ЗМІ, що Hyundai планує активізувати маркетинг та підтримати свою дилерську мережу.

Романо припустив, що новий кросовер Elexio може з'явитися в Австралії.

Зараз він проходить оцінку. Мені ще потрібно попрацювати, щоб переконатися, що це правильний автомобіль у правильному сегменті за правильною ціною для нашого ринку. І я ще не досяг цього рівня

– сказав він.

Фахівець додав про Elexio, що це "безумовно перспективний автомобіль".

Довідка

Elexio вирізняється аеродинамічним дизайном та плавними лініями, а також привабливою передньою світловою панеллю та інтеграцією технологій.

Hyundai інвестувала близько 8 мільярдів юанів (приблизно 1,1 мільярда доларів) у розробку Elexio. Спочатку було прагнення Hyundai задовольнити пеош за все вподобання китайських споживачів.

Hyundai планує подальше розширення своєї лінійки електричних, гібридних та далекобійних автомобілів, щоб задовольнити різноманітні потреби споживачів. 

Крім того, Hyundai планує запустити IONIQ 2, менший і доступніший електромобіль, який займе місце між Inster EV та Kona Electric.

Нагадаємо

Серед нових автомобілів у липні в Україні найпопулярнішими були кросовери, формуючи 36% ринку, очолив рейтинг Renault Duster

Ігор Тележніков

Авто
Австралія
Китай