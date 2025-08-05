Новый электрический кроссовер Hyundai Elexio, который производится в КНР, появится на зарубежных рынках

Разработанный для Китая электрический кроссовер Elexio, с современным дизайном, но локальными технологиями, может также выйти на зарубежные мировые рынки. Передает УНН со ссылкой на Motori и Electrek.

Детали

Китайский автомобильный рынок пополнился новым игроком. Hyundai в этом году представил свою новую модель Elexio, - электрический кроссовер, приспособленный к местным потребностям.

По новым данным, Hyundai Elexio будет продаваться также за пределами КНР.

Согласно новому отчету, новый электрический кроссовер Hyundai может продаваться на зарубежных рынках, включая Австралию.

Во время презентации нового IONIQ 9, генеральный директор Hyundai Australia Дон Романо заявил в комментарии СМИ, что Hyundai планирует активизировать маркетинг и поддержать свою дилерскую сеть.

Романо предположил, что новый кроссовер Elexio может появиться в Австралии.

Сейчас он проходит оценку. Мне еще нужно поработать, чтобы убедиться, что это правильный автомобиль в правильном сегменте по правильной цене для нашего рынка. И я еще не достиг этого уровня – сказал он.

Специалист добавил об Elexio, что это "безусловно перспективный автомобиль".

Справка

Elexio отличается аэродинамическим дизайном и плавными линиями, а также привлекательной передней световой панелью и интеграцией технологий.

Hyundai инвестировала около 8 миллиардов юаней (приблизительно 1,1 миллиарда долларов) в разработку Elexio. Изначально было стремление Hyundai удовлетворить прежде всего предпочтения китайских потребителей.

Hyundai планирует дальнейшее расширение своей линейки электрических, гибридных и дальнобойных автомобилей, чтобы удовлетворить разнообразные потребности потребителей.

Кроме того, Hyundai планирует запустить IONIQ 2, меньший и более доступный электромобиль, который займет место между Inster EV и Kona Electric.

Напомним

Среди новых автомобилей в июле в Украине самыми популярными были кроссоверы, формируя 36% рынка, возглавил рейтинг Renault Duster