Кросовери захопили топ-10: назвали бестселери липня
Київ • УНН
В липні 2024 року український ринок нових легковиків очолив RENAULT Duster з 491 проданим авто. Всі десять найпопулярніших моделей були кросоверами, формуючи 36% ринку.
Серед нових автомобілів у липні в Україні найпопулярнішими були кросовери, формуючи 36% ринку, очолив рейтинг Renault Duster, повідомили в асоціації "Укравтопром" у понеділок, пише УНН.
В десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків у минулому місяці потрапили лише кросовери. У липні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків
Як повідомляється, очолив рейтинг RENAULT Duster.
ТОП-10 нових легковиків місяця:
- RENAULT Duster - 491 од.
- BYD Song Plus - 391 од.
- TOYOTA RAV-4 - 245 од.
- HYUNDAI Tucson - 208 од.
- HONDA eNS1 - 206 од.
- VOLKSWAGEN Touareg - 165 од.
- SKODA Kodiaq - 164 од.
- KIA Sportage - 162 од.
- TOYOTA Prado - 155 од.
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 од.
Українці збільшили імпорт авто з пробігом з США на 12%: у бестселерах - Tesla11.06.25, 09:37 • 2093 перегляди