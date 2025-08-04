Кросовери захопили топ-10: назвали бестселери липня

Серед нових автомобілів у липні в Україні найпопулярнішими були кросовери, формуючи 36% ринку, очолив рейтинг Renault Duster, повідомили в асоціації "Укравтопром" у понеділок, пише УНН.

В десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків у минулому місяці потрапили лише кросовери. У липні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків - повідомили в Укравтопромі.

Як повідомляється, очолив рейтинг RENAULT Duster.

ТОП-10 нових легковиків місяця:

RENAULT Duster - 491 од. BYD Song Plus - 391 од. TOYOTA RAV-4 - 245 од. HYUNDAI Tucson - 208 од. HONDA eNS1 - 206 од. VOLKSWAGEN Touareg - 165 од. SKODA Kodiaq - 164 од. KIA Sportage - 162 од. TOYOTA Prado - 155 од. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 од.

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