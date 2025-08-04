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Кросовери захопили топ-10: назвали бестселери липня

Київ • УНН

 • 134 перегляди

В липні 2024 року український ринок нових легковиків очолив RENAULT Duster з 491 проданим авто. Всі десять найпопулярніших моделей були кросоверами, формуючи 36% ринку.

Кросовери захопили топ-10: назвали бестселери липня

Серед нових автомобілів у липні в Україні найпопулярнішими були кросовери,  формуючи 36% ринку, очолив рейтинг Renault Duster, повідомили в асоціації "Укравтопром" у понеділок, пише УНН.

В десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків у минулому місяці потрапили лише кросовери. У липні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків

- повідомили в Укравтопромі.

Як повідомляється, очолив рейтинг RENAULT Duster.

ТОП-10 нових легковиків місяця:

  1. RENAULT Duster - 491 од.
    1. BYD Song Plus - 391 од.
      1. TOYOTA RAV-4 - 245 од.
        1. HYUNDAI Tucson - 208 од.
          1. HONDA eNS1 - 206 од.
            1. VOLKSWAGEN Touareg - 165 од.
              1. SKODA Kodiaq - 164 од.
                1. KIA Sportage - 162 од.
                  1. TOYOTA Prado - 155 од.
                    1. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 од.

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                      Юлія Шрамко

                      СуспільствоАвто