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Українці збільшили імпорт авто з пробігом з США на 12%: у бестселерах - Tesla

Київ • УНН

 • 756 перегляди

У травні українці придбали 4,3 тис. вживаних авто з США, що на 12% більше, ніж торік. Найпопулярнішими стали Tesla Model Y та Model 3, а середній вік авто склав 5,8 року.

Українці збільшили імпорт авто з пробігом з США на 12%: у бестселерах - Tesla

Найпопулярнішими в Україні автомобілями з пробігом зі США стали Tesla двох моделей, загалом попит на вживані американські авто зріс у травні на 12%, повідомили в асоціації "Укравтопром" у середу, пише УНН.

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 року

- повідомили в Укравтопромі.

Найбільша частка з цієї кількості (44%) - бензинові авто. Електромобілі охопили 40%. Гібридним авто належить - 8%. Дизельним - 5%. Авто з ГБО - 3%.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 5,8 року.

Лідери рейтингу

До топ-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

  1. TESLA Model Y - 526 од.
    1. TESLA Model 3 - 453 од.
      1. FORD Escape - 306 од.
        1. NISSAN Rogue - 240 од.
          1. JEEP Cherokee - 233 од.

            Попит на авто з пробігом з-за кордону зріс на 14%: топ-10 популярних моделей06.06.25, 08:31 • 3342 перегляди

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            СуспільствоАвто
            Tesla Model Y
            Tesla
            Україна
            Tesla
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