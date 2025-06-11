Українці збільшили імпорт авто з пробігом з США на 12%: у бестселерах - Tesla

Найпопулярнішими в Україні автомобілями з пробігом зі США стали Tesla двох моделей, загалом попит на вживані американські авто зріс у травні на 12%, повідомили в асоціації "Укравтопром" у середу, пише УНН.

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 року