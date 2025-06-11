Українці збільшили імпорт авто з пробігом з США на 12%: у бестселерах - Tesla
Київ • УНН
У травні українці придбали 4,3 тис. вживаних авто з США, що на 12% більше, ніж торік. Найпопулярнішими стали Tesla Model Y та Model 3, а середній вік авто склав 5,8 року.
Найпопулярнішими в Україні автомобілями з пробігом зі США стали Tesla двох моделей, загалом попит на вживані американські авто зріс у травні на 12%, повідомили в асоціації "Укравтопром" у середу, пише УНН.
Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 року
Найбільша частка з цієї кількості (44%) - бензинові авто. Електромобілі охопили 40%. Гібридним авто належить - 8%. Дизельним - 5%. Авто з ГБО - 3%.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 5,8 року.
Лідери рейтингу
До топ-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:
- TESLA Model Y - 526 од.
- TESLA Model 3 - 453 од.
- FORD Escape - 306 од.
- NISSAN Rogue - 240 од.
- JEEP Cherokee - 233 од.
Попит на авто з пробігом з-за кордону зріс на 14%: топ-10 популярних моделей06.06.25, 08:31 • 3342 перегляди