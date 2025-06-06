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Попит на авто з пробігом з-за кордону зріс на 14%: топ-10 популярних моделей

Київ • УНН

 • 1524 перегляди

У травні українці придбали понад 22 тисячі вживаних авто з-за кордону, попит зріс на 14%. Найпопулярнішим став Volkswagen Golf, середній вік авто – 9,3 року.

Попит на авто з пробігом з-за кордону зріс на 14%: топ-10 популярних моделей

Попит на автомобілі з пробігом з-за кордону в Україні за рік зріс на 14%, усього у травні українців придбали понад 22 тисячі таких авто, повідомили у п'ятницю в асоціації "Укравтопром", назвавши найпопулярніші, пише УНН.

Впродовж травня український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з травнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 14%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%

- повідомили в Укравтопромі.

Далі, як вказано, йдуть: електромобілі – 22%; дизельні – 21%; гібриди – 6%; авто з ГБО – 3%.

Топ-10

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, як повідомляється, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.;
    • RENAULT Megane - 815 од.;
      • SKODA Octavia - 748 од.;
        • VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.;
          • AUDI Q5 - 583 од.;
            • NISSAN Rogue - 562 од.;
              • TESLA Model Y - 544 од.;
                • NISSAN Leaf - 515 од.;
                  • VOLKSWAGEN Passat - 471 од.;
                    • TESLA Model 3 - 467 од.

                      Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

                      "Усього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року", - ідеться у повідомленні.

                      Попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: бестселери травня05.06.25, 10:05 • 2162 перегляди

                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

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