Попит на авто з пробігом з-за кордону зріс на 14%: топ-10 популярних моделей
Київ • УНН
У травні українці придбали понад 22 тисячі вживаних авто з-за кордону, попит зріс на 14%. Найпопулярнішим став Volkswagen Golf, середній вік авто – 9,3 року.
Попит на автомобілі з пробігом з-за кордону в Україні за рік зріс на 14%, усього у травні українців придбали понад 22 тисячі таких авто, повідомили у п'ятницю в асоціації "Укравтопром", назвавши найпопулярніші, пише УНН.
Впродовж травня український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з травнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 14%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%
Далі, як вказано, йдуть: електромобілі – 22%; дизельні – 21%; гібриди – 6%; авто з ГБО – 3%.
Топ-10
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, як повідомляється, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.;
- RENAULT Megane - 815 од.;
- SKODA Octavia - 748 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.;
- AUDI Q5 - 583 од.;
- NISSAN Rogue - 562 од.;
- TESLA Model Y - 544 од.;
- NISSAN Leaf - 515 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 471 од.;
- TESLA Model 3 - 467 од.
Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
"Усього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року", - ідеться у повідомленні.
Попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: бестселери травня05.06.25, 10:05 • 2162 перегляди