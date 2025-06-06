Спрос на авто с пробегом из-за границы вырос на 14%: топ-10 популярных моделей
Киев • УНН
В мае украинцы приобрели более 22 тысяч подержанных авто из-за границы, спрос вырос на 14%. Самым популярным стал Volkswagen Golf, средний возраст авто – 9,3 года.
Спрос на автомобили с пробегом из-за границы в Украине за год вырос на 14%, всего в мае украинцы приобрели более 22 тысяч таких авто, сообщили в пятницу в ассоциации "Укравтопром", назвав самые популярные, пишет УНН.
В течение мая украинский автопарк пополнили более 22 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с маем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 14%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%
Далее, как указано, идут: электромобили – 22%; дизельные – 21%; гибриды – 6%; авто с ГБО – 3%.
Топ-10
Лидером, среди ввезенного секонд-хенда, как сообщается, остается Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1131 ед.;
- RENAULT Megane - 815 ед.;
- SKODA Octavia - 748 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 640 ед.;
- AUDI Q5 - 583 ед.;
- NISSAN Rogue - 562 ед.;
- TESLA Model Y - 544 ед.;
- NISSAN Leaf - 515 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat - 471 ед.;
- TESLA Model 3 - 467 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.
"Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении.
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