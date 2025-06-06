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Спрос на авто с пробегом из-за границы вырос на 14%: топ-10 популярных моделей

Киев • УНН

 • 612 просмотра

В мае украинцы приобрели более 22 тысяч подержанных авто из-за границы, спрос вырос на 14%. Самым популярным стал Volkswagen Golf, средний возраст авто – 9,3 года.

Спрос на авто с пробегом из-за границы вырос на 14%: топ-10 популярных моделей

Спрос на автомобили с пробегом из-за границы в Украине за год вырос на 14%, всего в мае украинцы приобрели более 22 тысяч таких авто, сообщили в пятницу в ассоциации "Укравтопром", назвав самые популярные, пишет УНН.

В течение мая украинский автопарк пополнили более 22 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с маем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 14%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%

- сообщили в Укравтопроме.

Далее, как указано, идут: электромобили – 22%; дизельные – 21%; гибриды – 6%; авто с ГБО – 3%.

Топ-10

Лидером, среди ввезенного секонд-хенда, как сообщается, остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • VOLKSWAGEN Golf - 1131 ед.;
    • RENAULT Megane - 815 ед.;
      • SKODA Octavia - 748 ед.;
        • VOLKSWAGEN Tiguan - 640 ед.;
          • AUDI Q5 - 583 ед.;
            • NISSAN Rogue - 562 ед.;
              • TESLA Model Y - 544 ед.;
                • NISSAN Leaf - 515 ед.;
                  • VOLKSWAGEN Passat - 471 ед.;
                    • TESLA Model 3 - 467 ед.

                      Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.

                      "Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении.

                      Спрос на новые электромобили вырос почти вдвое: бестселлеры мая05.06.25, 10:05 • 2154 просмотра

                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

                      ОбществоАвто
                      Тесла Модель Y
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