Спрос на авто с пробегом из-за границы вырос на 14%: топ-10 популярных моделей

Спрос на автомобили с пробегом из-за границы в Украине за год вырос на 14%, всего в мае украинцы приобрели более 22 тысяч таких авто, сообщили в пятницу в ассоциации "Укравтопром", назвав самые популярные, пишет УНН.

В течение мая украинский автопарк пополнили более 22 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с маем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 14%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48% - сообщили в Укравтопроме.

Далее, как указано, идут: электромобили – 22%; дизельные – 21%; гибриды – 6%; авто с ГБО – 3%.

Топ-10

Лидером, среди ввезенного секонд-хенда, как сообщается, остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 1131 ед.;

RENAULT Megane - 815 ед.;

SKODA Octavia - 748 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 640 ед.;

AUDI Q5 - 583 ед.;

NISSAN Rogue - 562 ед.;

TESLA Model Y - 544 ед.;

NISSAN Leaf - 515 ед.;

VOLKSWAGEN Passat - 471 ед.;

TESLA Model 3 - 467 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.

"Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении.

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